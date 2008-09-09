Тюменские первокурсники выбрали старост

Экспериментальный проект "Легитимный староста", организованный лигой старост Тюменской области,стартовал 1 сентября на торжественных линейках вузах Тюмени, и институт менеджмента и бизнеса является уже четвертой площадкой выбора.
Основное отличие выборов - открытость, организаторы надеятся, что такое мероприятие прийдет на смену процедуре назначения старост администрациями вузов.
С каждой группой перврго курса работал инструктор, по специально составленной программе. Задания и игры помогли ребятам лучше узнать друг друга. Студенты бегали, прыгали и всей группой строили башню из листов бумаги - хороший способ сплотить студентов и выявить лидеров среди них. Первокурсники обсудили права и обязанности старосты и студента, составили специальный договор, где каждый оствил свою подпись. После занятий провелись выборы старосты в каждой группе, так же было подписано официально заверенное соглашение о принятии на эту должность того или иного студента.
Позже прошло общее награждение, где новоявленные старосты получили специальные справочники и дипломы, подтверждающие их теперешнее положение.
Как надеются активисты Лиги, со следующего года выборы станут хорошей традицией и будут приняты на вооружение всеми вузами.