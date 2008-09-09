Тюменские первокурсники выбрали старост

С каждой группой перврго курса работал инструктор, по специально составленной программе. Задания и игры помогли ребятам лучше узнать друг друга. Студенты бегали, прыгали и всей группой строили башню из листов бумаги - хороший способ сплотить студентов и выявить лидеров среди них. Первокурсники обсудили права и обязанности старосты и студента, составили специальный договор, где каждый оствил свою подпись. После занятий провелись выборы старосты в каждой группе, так же было подписано официально заверенное соглашение о принятии на эту должность того или иного студента.