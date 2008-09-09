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Тюменские кардиологи и их пациенты сразятся на футбольном поле

9 сентября 2008, 14:05
С 22-го по 28-е сентября в Тюмени пройдет неделя «Здоровое сердце», одна из задач которой - привлечь внимание жителей города и области к проблеме сердечно-сосудистых заболеваний, напомнив о факторах развития болезней сердца, а также о правилах здорового образа жизни.
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Тюмень

Тюменские кардиологи и их пациенты сразятся в футбольном матче. С 22-го по 28-е сентября в Тюмени пройдет неделя «Здоровое сердце», одна из задач которой - привлечь внимание жителей города и области к проблеме сердечно-сосудистых заболеваний, напомнив о факторах развития болезней сердца, а также о правилах здорового образа жизни.

Самым ярким событием программы станет футбольный матч. 27-го сентября в этом виде спорта посоревнуются хирурги кардиоцентра и их пациенты. Всем тюменцам, которые примут участие в соревнованиях, были выполнены высокотехнологичные операции по лечению ишемической болезни, а также нарушений ритма сердца и сердечной недостаточности.

Отметим, что впервые подобное состязание прошло осенью 2005 года. Тогда игра закончилась со счётом семь-шесть в пользу пациентов, сообщает пресс-служба кардиоцентра.

#Новости#Инвалиды#Конкурсы#Футбол#Больницы#Тюмень#Медицина#Таня#Общество
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