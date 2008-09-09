Тюменские кардиологи и их пациенты сразятся на футбольном поле

Тюменские кардиологи и их пациенты сразятся в футбольном матче. С 22-го по 28-е сентября в Тюмени пройдет неделя «Здоровое сердце», одна из задач которой - привлечь внимание жителей города и области к проблеме сердечно-сосудистых заболеваний, напомнив о факторах развития болезней сердца, а также о правилах здорового образа жизни.