Тюменские кардиологи и их пациенты сразятся на футбольном поле

Тюменские кардиологи и их пациенты сразятся в футбольном матче. С 22-го по 28-е сентября в Тюмени пройдет неделя «Здоровое сердце», одна из задач которой - привлечь внимание жителей города и области к проблеме сердечно-сосудистых заболеваний, напомнив о факторах развития болезней сердца, а также о правилах здорового образа жизни.
Самым ярким событием программы станет футбольный матч. 27-го сентября в этом виде спорта посоревнуются хирурги кардиоцентра и их пациенты. Всем тюменцам, которые примут участие в соревнованиях, были выполнены высокотехнологичные операции по лечению ишемической болезни, а также нарушений ритма сердца и сердечной недостаточности.
Отметим, что впервые подобное состязание прошло осенью 2005 года. Тогда игра закончилась со счётом семь-шесть в пользу пациентов, сообщает пресс-служба кардиоцентра.