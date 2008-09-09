ТГНГУ провел Олимпийские игры для друзей

Отдельным событием стал конкурс «Магистр барбекю». Уж что-что, а поесть любят все! Помощь в проведении кулинарного поединка оказали генеральный директор ресторана «Злата Прага» Борис Атяшев, а также заведующая производством этого же ресторана Валентина Белогузова. Удивительно, но в Тюмени есть мастера «на все кухни». Такое обилие национальных яств не встретишь и в ресторане. Однако мало было приготовить блюда, нужно было их преподнести. Но и здесь конкурсанты не ударили в грязь лицом. Каждая страна с блеском презентовала свои национальные достояния – будь то песни или танцы – участники справились со всем.