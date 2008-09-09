ТГНГУ провел Олимпийские игры для друзей

Напомним, что на этот раз традиционный праздник прошел под темой Олимпийских игр. Перед стартом действия по улицам был пронесен Олимпийский огонь, а по дороге к базе гостей сопровождала команда байкеров, везущих флаги нефтегазового университета.
Начало праздника открыла прогулка по «Арбату», где все желающие могли насладиться именно арбатскими предложениями – получить шарж на себя, разрисовать лицо, сделать ставки на команды. После этого каждая «страна» приветствовала друг друга в конкурсе болельщиков. После феерического прибытия на катере ректора ТюмГНГУ Николая Карнаухова представители команд высадили первое Дерево Дружбы. Студенты не отставали от «капитанов», высаживая хвойную аллею.
По предварительной жеребьевке страны, которые представляли команды в различных конкурсах, распределились следующим образом: институту нефти и газа досталась Германия, технологическому - Франция, институту менеджмента и бизнеса - Швейцария, геологии и геоинформатики – Польша, транспорта – Бразилия, гуманитарных наук – Голландия, сервиса и управления – Греция, кибернетики, информатики и связи – Великобритания, команде НПО и СПО – Испания, команда СМИ представляла Италию.
Открытие Олимпиады удалось сделать ярким и блистательным, несмотря на все тот же затянувшийся дождь. Однако плотный обед прибавил сил спортсменам, и участники соревнований с новыми силами аплодировали олимпийскому огню и сражались в футбольных, волейбольных и минифутбольных матчах. Лучшими игроками были признаны «немцы» - институт нефти и газа, вторыми стали «бразильцы» - институт транспорта, а команде НПО и СПО, которые представляли Испанию, досталось третье место.
Отдельным событием стал конкурс «Магистр барбекю». Уж что-что, а поесть любят все! Помощь в проведении кулинарного поединка оказали генеральный директор ресторана «Злата Прага» Борис Атяшев, а также заведующая производством этого же ресторана Валентина Белогузова. Удивительно, но в Тюмени есть мастера «на все кухни». Такое обилие национальных яств не встретишь и в ресторане. Однако мало было приготовить блюда, нужно было их преподнести. Но и здесь конкурсанты не ударили в грязь лицом. Каждая страна с блеском презентовала свои национальные достояния – будь то песни или танцы – участники справились со всем.
Первое место в конкурсе «Магистр барбекю» присудили команде Испании. Они отправятся на романтический ужин в ресторан «Злата Прага». Второе место взяли «поляки» (институт геологии и геоинформатики), третье досталось швейцарцам (институт менеджмента и бизнеса). Команде СМИ, представляющей Италию, вручили специальный приз «За достоверность, мобильность и объективность информации в процессе приготовления и подачи блюд итальянской кухни».
Самой дружной по праву признана команда Германии (институт нефти и газа). Самый изысканный вкус барбекю, по мнению компетентного жюри, у команды бразильцев (институт транспорта).
А вечером все дружно «зажигали» на шоу «Две звезды». Звезды тюменской сцены и представители нефтегаза выступили в неожиданных дуэтах. Так, представитель команды ИГиГ Денис Трушников и звезда тюменской сцены Елена Надеина с песней кабаре-дуэта «Академия» заняли первое место. Настоящим сюрпризом стал дуэт Алексея Шлякова и директора ИГН Веры Гаврилюк с песней рок-группы «Ария» и тоже удостоился первого места. Директор ИСУ Владимир Майер с группой «Вересинка» с песней «Жук» также в лидерах.
Дуэты института менеджмента и бизнеса, института нефти и газа, института кибернетики, информатики и связи, технологического института заняли второе место.
Дуэтам НПО и СПО, института транспорта и соло Владимира Кузнецова досталось третье место.
Яркий фейерверк и огненное шоу порадовали гостей праздника, а затем всех ожидал костер и задушевные песни под гитару – до новой встречи друзей…
Администрация нефтегазового университета выразила благодарность за помощь в проведении фестиваля информационных спонсоров: журнал «Стольник», компанию «МИР», радио «Шансон», радио «Город», а также ресторан «Злата Прага».