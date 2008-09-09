Николай Карнаухов: «Нефтегаз» не стоит на месте

Перед церемонией открытия Олимпиады ректор Николай Карнаухов ответил на вопросы журналистов:
- В очередной раз мы с вами встречаемся на празднике «Нефтегаз собирает друзей», и много раз задают мне вопрос «Это имиджевое мероприятие? Каковы цели его проведения?» Я отвечу, что это не имиджевый проект, мы не ставим перед собой каких-то целей. Какие цели ставит перед собой человек, празднующий День рождения или Новый год? Просто пришел праздник, и его надо праздновать. Исторически сложилось, что каждое лето на этой земле собирались студенты, геологи, они проходили здесь практику, пели песни, жили в палатках, разводили костры. И вот, уже став специалистами, они приезжают сюда и стараются провести хотя бы вечер, потому что таким образом они возвращаются в годы своей юности, в годы самых удачных жизненных моментов. Наша сегодняшняя задача – просто встретиться с друзьями.
Николай Николаевич рассказал о крупных образовательных проектах университета…
- Сейчас мы ведем крупный проект с ТНК-ВР, мы создаем совместный образовательный и тренинговый центр на улице Осипенко, 51. Это будет не просто учебный центр, этот центр создала компания, которая заинтересована в том, чтобы мы готовили высокопрофессиональные и качественные кадры, поэтому преподавать там будем не только мы, но и сотрудники компании ТНК ВР. Мы сейчас ведем мощную реставрационную работу, оснащаем центр, и я надеюсь, что в третьей декаде октября мы его официально презентуем общественности.
Кроме того, мы совершенствуем наше сотрудничество с другими компаниями, тоже в области образования и научной работы. В частности, создаем мощный лабораторный комплекс совместно с компанией «Сургутнефтегаз», который в вузах будет уникальным. Студентам для подготовки должно быть доступно высококлассное оборудование.
В настоящее время в работе около 9-ти совместных проектов с нефтяными и газовыми компаниями, не только российскими, но и мировыми.
Не забыл ректор и о новых институтах:
- «Нефтегаз» не стоит на месте, мы стараемся соответствовать изменяющейся жизни. Сегодня нам необходимо выходить на новый уровень промышленных технологий, самых современных. Необходимо улучшить подготовку кадров, подготовку техников для производства и инженеров. Все больше видят в вузах средство получения высшего образования, хотя на самом деле высшее образование – это только часть нашей работы. Основная часть – это создание новых технологий.
Мы ученые, в вузах Тюменской области сосредоточена самая талантливая и образованная часть жителей. Мы пытаемся создавать новые институты, консолидируя свои средства. Создавая университетский комплекс, мы пытаемся сделать так, чтобы от этого выигрывало и начальное, и среднее и высшее образование. После периода механического слияния подразделений, мы хотим на уровне среднего образования повысить уровень за счет теоретической подготовки, а в сфере высшего образования усилить практическую. Мы хотим исключить параллелизм там, где существуют неоправданные затраты. Поэтому на базе среднепрофессиональных заведений созданы Институт кибернетики, информатики и связи, Институт промышленных технологий и Институт сервиса.
Также был получен комментарий о работе технопарка:
- Я доволен, как Технопарк развивается материально, здесь делается очень много, и активность работы очень высокая. Не очень рад сотрудничеству вузов с Технопарком, потому что пока он существует сам по себе, а вузы - сами по себе. Наша задача – обеспечить кадрами народное хозяйство. Руководители же Технопарка не идут с нами на контакт. В итоге получается так, что выпустились талантливые ребята, но мы не смогли предложить им работу в научной сфере. Потом им эту работу будут предлагать, но найти их будет уже сложнее. Пока межведомственная разобщенность мешает эффективной работе. Тем не менее, я надеюсь, что будущее у тюменского технопарка есть.