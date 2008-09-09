Николай Карнаухов: «Нефтегаз» не стоит на месте

- В очередной раз мы с вами встречаемся на празднике «Нефтегаз собирает друзей», и много раз задают мне вопрос «Это имиджевое мероприятие? Каковы цели его проведения?» Я отвечу, что это не имиджевый проект, мы не ставим перед собой каких-то целей. Какие цели ставит перед собой человек, празднующий День рождения или Новый год? Просто пришел праздник, и его надо праздновать. Исторически сложилось, что каждое лето на этой земле собирались студенты, геологи, они проходили здесь практику, пели песни, жили в палатках, разводили костры. И вот, уже став специалистами, они приезжают сюда и стараются провести хотя бы вечер, потому что таким образом они возвращаются в годы своей юности, в годы самых удачных жизненных моментов. Наша сегодняшняя задача – просто встретиться с друзьями.