Мото-такси предложит тюменцам зимнюю альтернативу

Минусы, конечно, тоже есть. Мотоциклы не ездят в дождь и сильный холод. А также ночью. Но и тут есть ковшик меда в кастрюлю дегтя. Если вы еще вечером закажете мотоцикл на ночь, то к вам все равно приедут. С наступлением зимы, до самой весны, Мото-такси перестанет развозить своих клиентов на мотоциклах и скутерах… потому что им на смену придут снегоходы! Уже куплено несколько снегоходов, два из которых оборудованы кабиной и печкой.