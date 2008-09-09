Мото-такси предложит тюменцам зимнюю альтернативу

Не так давно в Тюмени, появилось новое такси - Мото-такси. По своей сути это дополнение к уже существующему такси «Авто-Люкс». Если у вас возникло желание доехать до места назначения в кратчайшие сроки, вы можете выбрать мотоцикл. А если внезапно начнется дождь, ваш заказ просто перенесут на «Авто-Люкс». Заказывать транспорт еще раз не придется.
Идея использовать в Тюмени двухколесный транспорт в качестве такси принадлежит директору службы такси, Матвееву Павлу Рудольфовичу. Он рассказал о плюсах и минусах новинки.
Среди достоинств мотто-такси то, что, во-первых, время подачи такси займет максимум 15 минут. Ведь для мотоцикла проблему представляют только светофоры. Пробки для него не существуют. А если вы закажете в качестве такси скутер (есть и такая услуга), то к вам приедут еще быстрее, ведь в случае красного света всегда можно свернуть на тротуар. Во-вторых, благодаря мобильности такого транспорта, до места назначения вы доедите максимально быстро. И дело отнюдь не в скорости, хотя если вы попросите водителя, вам покажут что такое скорость.
Минусы, конечно, тоже есть. Мотоциклы не ездят в дождь и сильный холод. А также ночью. Но и тут есть ковшик меда в кастрюлю дегтя. Если вы еще вечером закажете мотоцикл на ночь, то к вам все равно приедут. С наступлением зимы, до самой весны, Мото-такси перестанет развозить своих клиентов на мотоциклах и скутерах… потому что им на смену придут снегоходы! Уже куплено несколько снегоходов, два из которых оборудованы кабиной и печкой.
Напоследок Павел рассказал о том как прошел первый месяц для его «детища». Клиентов, вопреки ожиданиям, оказалось достаточно для «загрузки» всех мотоциклов фирмы. Авто-парк мотто-такси состоит только из моделей японского производства: Honda, Yamaha, Suzuki и иже с ними. Скутеры тоже не являются noname брендами. Естественно, водители всегда ездят в шлемах, и имеют при себе запасной, для пассажира.
Заказать это необычное такси можно по телефону 48-48-48