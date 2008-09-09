Метал-клоунада: «Пилигрим» на сцене тюменского Дворца Спорта

Стоит отметить, что гастрольный тур является некоммерческой акцией. Все оплачено, утверждает депутат московской думы и лидер группы, Андрей Ковалев. Однако бесплатный вход – не единственный сюрприз концерта. Вся фирменная продукция, включающая футболку с логотипом группы, новый альбом, сборник текстов и первый выпуск журнала «1 Rock» - также раздавалась совершенно безвозмездно.
Лазерное шоу, мощный аппарат, хороший звук, огненная купель и море saspienc’а. Словом, условия для настоящего club-thresh party были созданы просто идеальные. Однако когда группа вышла на сцену, стало понятно, что мало взять в руки Ibanez и одеть кожаную юбку с металлическими заклепками. Мало отрастить волосы до плеч и совершать невнятные махательные движения руками. Коллективу «Пилигрим» явно не хватает честности, оригинальности звучания, креативности. Единственное, в чем группа не испытывает недостатка – это деньги. Кроме того, вокалист hard-core band (таковыми себя позиционируют «Пилигрим»), на взгляд корреспондента Nashgorod.ru, не должен вести себя с аудиторией, как Дед Мороз на детском утреннике.
Однако нельзя не отметить и положительные моменты – силами А. Ковалева организован медиа-холдинг «1 Rock», который будет включать в себя онлайн-радиостанцию, телеканал, журнал и интернет-портал. Вся сеть СМИ «1 Rock» посвящена исключительно тяжелым направлениям в рок-музыке. Кроме того, в Москве группой «Пилигрим» организована сеть бесплатных репетиционных точек и запущен проект «на взлет» для начинающих музыкантов.
В числе наиболее значимых выступлений группы «Пилигрим», пожалуй, особо стоит отметить участие коллектива в крупнейших российских рок-фестивалях «Эммаус» и «Нашествие» и в чешском «Basinfirefest», где «Пилигрим» выступил на одной площадке с Waltari, Kreator и другими именитыми европейскими рок-группами.
Хочется надеяться, что проект развития метала на российской сцене будет успешен и востребован.