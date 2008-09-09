Метал-клоунада: «Пилигрим» на сцене тюменского Дворца Спорта

Лазерное шоу, мощный аппарат, хороший звук, огненная купель и море saspienc’а. Словом, условия для настоящего club-thresh party были созданы просто идеальные. Однако когда группа вышла на сцену, стало понятно, что мало взять в руки Ibanez и одеть кожаную юбку с металлическими заклепками. Мало отрастить волосы до плеч и совершать невнятные махательные движения руками. Коллективу «Пилигрим» явно не хватает честности, оригинальности звучания, креативности. Единственное, в чем группа не испытывает недостатка – это деньги. Кроме того, вокалист hard-core band (таковыми себя позиционируют «Пилигрим»), на взгляд корреспондента Nashgorod.ru, не должен вести себя с аудиторией, как Дед Мороз на детском утреннике.