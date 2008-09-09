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«Интеллект+» открыл новые классы на Московском тракте

9 сентября 2008, 10:13
В начале сентября учебно-лингвистический центр «Интеллект+» по просьбам своих учащихся открыл дополнительные учебные классы в районе Московского тракта.
Сюжет
Тюмень

Новые, красиво украшенные кабинеты ждут учеников. В соответствии с образовательными стандартами центр предлагает широкий выбор учебных программ и курсов, особенно по английскому языку. Ведь современный ритм жизни невозможно представить без английского языка. «Интеллект+» предлагает прекрасную возможность не только начать изучение английского языка, но и углубить свои познания. Каждый найдет для себя курс, и новичок, и для усовершенствования своих знаний.

Не забыл центр и про школьников. Опытные и квалифицированные преподаватели помогают планомерно усвоить материал школьной программы, готовят к ЕГЭ. Самых маленьких ждут на развивающие занятия. Здесь педагоги применяют инновационные методики по обучению и развитию ребенка.

Подробнее о центре «Интеллект+» можно узнать здесь

#Новости#Образование#Тюмень#Таня#Общество
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