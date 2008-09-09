«Интеллект+» открыл новые классы на Московском тракте

Новые, красиво украшенные кабинеты ждут учеников. В соответствии с образовательными стандартами центр предлагает широкий выбор учебных программ и курсов, особенно по английскому языку. Ведь современный ритм жизни невозможно представить без английского языка. «Интеллект+» предлагает прекрасную возможность не только начать изучение английского языка, но и углубить свои познания. Каждый найдет для себя курс, и новичок, и для усовершенствования своих знаний.