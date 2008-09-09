Главный редактор газеты «Музыкальное обозрение» не в восторге от культуры Тюмени

Устинов довольно благосклонно отозвался и о деятельности филармонии, заметив, что концертов он не видел, но афишу посмотрел: «На сегодняшний день, это замечательная афиша, для Тюмени – вообще шедевр. И это не потому, что Тюмень лучше или хуже, а потому что она далеко». То, что руководство старается вести гибкую ценовую политику, также было одобрено мэтром. Однако, по его мнению, неприлично сегодня говорить о том, чтобы идти на концерт за 50 рублей. Оптимальная цена, считает Устинов, это – 500 рублей.