Главный редактор газеты «Музыкальное обозрение» не в восторге от культуры Тюмени

Газета не носит массовый характер, распространяется исключительно по подписке между людьми, сведущими в музыкальном искусстве. В 2009 году «детищу» Андрея Устинова, над которым он работает с момента основания, исполняется 20 лет. К юбилейному году запланированы несколько проектов, один из которых связан с деятельностью филармонии.
«Последние несколько лет чувствуется возрождение филармонической деятельности после полного краха. Эту трагедию в полной мере может осознать только человек, проживший всю жизнь в этой среде», - заметил Андрей Устинов. Его позиция во взглядах на искусство и творчество настолько близка директору Тюменской филармонии Михаилу Бирману, он с уверенностью подписался бы под всеми его интервью в прессе.
Устинов довольно благосклонно отозвался и о деятельности филармонии, заметив, что концертов он не видел, но афишу посмотрел: «На сегодняшний день, это замечательная афиша, для Тюмени – вообще шедевр. И это не потому, что Тюмень лучше или хуже, а потому что она далеко». То, что руководство старается вести гибкую ценовую политику, также было одобрено мэтром. Однако, по его мнению, неприлично сегодня говорить о том, чтобы идти на концерт за 50 рублей. Оптимальная цена, считает Устинов, это – 500 рублей.
В целом же Андрей Устинов не был обрадован культурной ситуацией в Тюмени. На это находятся причины: «Нельзя посадить в центре города пальму, и ждать, что она будет расти». В Тюмени нет полной музыкальной инфраструктуры (консерватория, музыкальная школа, симфонический оркестр, филармония, оперный театр и не единственная концертная площадка), не даются три-четыре раза в неделю симфонические оркестры, не «валят валом» знатоки-искусства. В городе с населением, как в Тюмени ситуация должна быть иной, считает Устинов. - «Если бы речь шла о городе с населением в 250 тысяч человек - тогда понятно».
Однако такая далеко не радужная перспектива развития характерна не только для Тюмени. Протекционизмом искусства должно заниматься государство. Причем, не делать из этой области очередной нацпроект, а создать все общественные институты, чтобы культура была естественным состоянием человека.