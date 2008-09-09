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Федор Конюхов выбирает верблюдов и готовится к приезду в Тюмень

9 сентября 2008, 16:48
Официальная дата прибытия Федора Конюхова перенесена на 23 сентября.
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Тюмень

Это связано с тем, что на период с 11 по 18 сентября назначено подготовительное мероприятие в Монголии - выбор верблюдов для путешествия (на которых и будет проходить экспедиция). Участие в данном мероприятии также примет сын Федора Конюхова – Оскар Конюхов.

По официальным данным экспедиционного штаба известного путешественника посещение Тюмени планируется 23 сентября, на которое назначена пресс-конференция для средств массовой информации, торжественная передача автомобиля сопровождения экспедиции - «УАЗ - Патриот», неформальное общение с путешественником.

Отъезд путешественника в Москву планируется на утро 24 сентября.

#Новости#Известные люди#Путешествия#Тюмень#Таня#Культура
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