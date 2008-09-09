Федор Конюхов выбирает верблюдов и готовится к приезду в Тюмень

Это связано с тем, что на период с 11 по 18 сентября назначено подготовительное мероприятие в Монголии - выбор верблюдов для путешествия (на которых и будет проходить экспедиция). Участие в данном мероприятии также примет сын Федора Конюхова – Оскар Конюхов.