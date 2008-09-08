«Южный» отметил свое пятилетие

Ну а после небольшой музыкально-танцевальной паузы ведущий, выбрав подходящего ребенка для вращения барабана с купонами, приступил к розыгрышу ценных призов. «Южный» решил порадовать как можно больше своих покупателей, поэтому приготовил для них и сервизы, и шторы, и даже двери и душевую кабину! А на закуску, в самом конце, конечно же, разыграли главные призы – путевки. Казалось, счастью их обладателей не было предела! Наверное, мораль сего мероприятия должна быть такова – покупайте в «Южном» и вам вернется сторицей.