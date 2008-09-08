«Южный» отметил пятый день рождения в Тюмени

6 сентября сеть гипермаркетов «Южный» отметила свой пятый день рождения. В далеком 2003 году «Южный» был первым гипермаркетом формата DIY («do it yourself» - «сделай сам»), позволяющим самому выбрать материалы и инструменты для обустройства дома. За это время в нашем городе появились и другие торговые центры этого же формата, но «Южный» запомнился как первый, вошел в привычку, и как результат – имеет своих постоянных покупателей, для которых и решил устроить праздник в честь своего дня рождения.
Из-за непогоды празднество перенеслось в холл гипермаркета на ул. Мельникайте, 137. Более сотни обладателей купонов на розыгрыш призов собрались в надежде на удачу, ведь главные призы – это тур на двоих на Карибы и тур на двоих на Мальдивы, примерная стоимость каждой путевки – около ста тысяч рублей! Ведущий праздника, Константин Фирсов, с самого начала начал подбадривать немного нервничающих гостей своими шутками, и для начала провел небольшую викторину, где самые «Южнообразованные» (например, знающие из скольки отделов состоит гипермаркет – из десяти) получили небольшие призы, необходимые в хозяйстве.
Ну а после небольшой музыкально-танцевальной паузы ведущий, выбрав подходящего ребенка для вращения барабана с купонами, приступил к розыгрышу ценных призов. «Южный» решил порадовать как можно больше своих покупателей, поэтому приготовил для них и сервизы, и шторы, и даже двери и душевую кабину! А на закуску, в самом конце, конечно же, разыграли главные призы – путевки. Казалось, счастью их обладателей не было предела! Наверное, мораль сего мероприятия должна быть такова – покупайте в «Южном» и вам вернется сторицей.
А для тех, кому, увы, не улыбнулась удача «Южный» приготовил вкусный, огромный 100-киллограммовый торт. 5 лет – это еще самое начало. В планах у «Южного» открытие еще одного гипермаркета в Тюмени, а так же «выход» в другие города нашего региона и соседних. За 5 лет бизнес вырос в 5 раз, и в настоящее время «Южный» занимает 25 % розничного рынка товаров для ремонта, обустройства дома и сада. 5 лет – первый серьезный срок, когда надо подводить итоги и отлаживать стратегию развития. Остается пожелать «Южному» дальнейших успехов и побольше праздников с подарками о тортами.