«Южный» отметил пятый день рождения в Тюмени

А для тех, кому, увы, не улыбнулась удача «Южный» приготовил вкусный, огромный 100-киллограммовый торт. 5 лет – это еще самое начало. В планах у «Южного» открытие еще одного гипермаркета в Тюмени, а так же «выход» в другие города нашего региона и соседних. За 5 лет бизнес вырос в 5 раз, и в настоящее время «Южный» занимает 25 % розничного рынка товаров для ремонта, обустройства дома и сада. 5 лет – первый серьезный срок, когда надо подводить итоги и отлаживать стратегию развития. Остается пожелать «Южному» дальнейших успехов и побольше праздников с подарками о тортами.