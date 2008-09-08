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В Тюмени выберут лучшего юнната

8 сентября 2008, 14:37
С 15 по 17 сентября в областном центре дополнительного образования детей и молодежи пройдет областная выставка «Юннат-2008».
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Тюмень

Как сообщили корреспонденту Nashgorod.ru в Департаменте по спорту и молодежной политике, в выставке примут участие школьники 6-11 классов из числа победителей районных и городских слетов, а также руководители творческих объединений эколого-биологической направленности.

В рамках выставки 16 сентября будет работать «Школа растениеводов». Ребят ждут экскурсии и встречи с учеными.

Победители будут награждены дипломами и памятными подарками, а так же получат рекомендации для участия во Всероссийской выставке «Юннат – 2008».

#Новости#Природа#Тюменская область#Тюмень#Таня#Общество
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