В Тюмени выберут лучшего юнната

Как сообщили корреспонденту Nashgorod.ru в Департаменте по спорту и молодежной политике, в выставке примут участие школьники 6-11 классов из числа победителей районных и городских слетов, а также руководители творческих объединений эколого-биологической направленности.
В рамках выставки 16 сентября будет работать «Школа растениеводов». Ребят ждут экскурсии и встречи с учеными.
Победители будут награждены дипломами и памятными подарками, а так же получат рекомендации для участия во Всероссийской выставке «Юннат – 2008».