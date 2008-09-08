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В клубе CityFitness подвели итоги летних акций

8 сентября 2008, 11:09
В клубе CityFitness подведены итоги совместной акции с компанией «Планета-Тур» и состоялся розыгрыш аромата от салонов Л’Этуаль.
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Отдых

2 сентября 2008 года в зоне отдыха клуба CityFitness состоялось подведение итогов летних акций.

Раунд I – «Ароматный фитнес»:

Розыгрыш аромата «Back to Paris» от Jose Eisenberg среди клиентов клуба, купивших и продливших карты в августе 2008 года. Напомним, что в рамках акции прошла дегустация ароматов в стиле «фитнес» от салонов Л’Этуаль и выбор аромата для розыгрыша среди клиентов в сентябре 2008 года следующего месяца.

Женщиной от Jose Eisenberg с ароматом «Back to Paris» стала клиентка клуба Екатерина.

Ароматом сентября стал мужской парфюм Ckin2u от Calvin klein. Клуб ждет всех клиентов, купивших клубные карты в этом месяце на следующую дегустацию ароматов в начале октября.

Раунд II – «Фитнес с видом на отдых!»:

Розыгрыш двух годовых клубных карт от спортивного клуба CityFitness среди клиентов, купивших путевки в компании «Планета-Тур». Новыми клиентами клуба в результате розыгрыша стали Ирина и Василий, ранее совершившие путешествия по путевкам от «Планета-Тур» в Турцию и Доминикану.

Партнеры акций: туристическая компания «Планета-Тур», сеть салонов Л’Этуаль.

Сайт сети клубов www.cityfit.ru, сайт клуба www.cityfit.info.

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