В клубе CityFitness подвели итоги летних акций

2 сентября 2008 года в зоне отдыха клуба CityFitness состоялось подведение итогов летних акций.
Раунд I – «Ароматный фитнес»:
Розыгрыш аромата «Back to Paris» от Jose Eisenberg среди клиентов клуба, купивших и продливших карты в августе 2008 года. Напомним, что в рамках акции прошла дегустация ароматов в стиле «фитнес» от салонов Л’Этуаль и выбор аромата для розыгрыша среди клиентов в сентябре 2008 года следующего месяца.
Женщиной от Jose Eisenberg с ароматом «Back to Paris» стала клиентка клуба Екатерина.
Ароматом сентября стал мужской парфюм Ckin2u от Calvin klein. Клуб ждет всех клиентов, купивших клубные карты в этом месяце на следующую дегустацию ароматов в начале октября.
Раунд II – «Фитнес с видом на отдых!»:
Розыгрыш двух годовых клубных карт от спортивного клуба CityFitness среди клиентов, купивших путевки в компании «Планета-Тур». Новыми клиентами клуба в результате розыгрыша стали Ирина и Василий, ранее совершившие путешествия по путевкам от «Планета-Тур» в Турцию и Доминикану.
Партнеры акций: туристическая компания «Планета-Тур», сеть салонов Л’Этуаль.