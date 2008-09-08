В клубе CityFitness подвели итоги летних акций

Розыгрыш аромата «Back to Paris» от Jose Eisenberg среди клиентов клуба, купивших и продливших карты в августе 2008 года. Напомним, что в рамках акции прошла дегустация ароматов в стиле «фитнес» от салонов Л’Этуаль и выбор аромата для розыгрыша среди клиентов в сентябре 2008 года следующего месяца.