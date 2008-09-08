Тюменцы увидят Суперкубок и Кубок УЕФА

Кубок УЕФА — трофей переходящий. Победитель турнира хранит его год, после чего Кубок заменяют копией размером в 4/5 оригинала, которая остаётся клубу навсегда. Однако предусмотрены исключения — подлинник будет передан во владение команды, которая либо выиграет турнир трижды подряд, либо станет пятикратным обладателем Кубка УЕФА. Пока ни того, ни другого не произошло. Интересным фактом является то, что сам сосуд Кубка УЕФА не является герметичным, в связи с чем в него невозможно налить какую-либо жидкость, поэтому игроки команды-победительницы данного соревнования лишены возможности традиционного распития шампанского из завоеванного трофея.