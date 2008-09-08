Тюменцы увидят Суперкубок и Кубок УЕФА

Торжественную церемонию в 15-00 откроют губернатор Тюменской области Владимир Якушев и глава администрации города Евгений Куйвашев. С 16-00 до 19-00 полюбоваться кубками смогут все желающие абсолютно бесплатно.
Организатором мероприятия в Тюмени выступила компания «Газпромнефть-Тюмень».
Напомним, что для России завоевал Суперкубок УЕФА питерский «Зенит», обыграв 29 августа «Манчестер Юнайтед», добавив этот трофей к Кубку УЕФА, заполученного еще в мае.
Справка:
Кубок УЕФА — трофей переходящий. Победитель турнира хранит его год, после чего Кубок заменяют копией размером в 4/5 оригинала, которая остаётся клубу навсегда. Однако предусмотрены исключения — подлинник будет передан во владение команды, которая либо выиграет турнир трижды подряд, либо станет пятикратным обладателем Кубка УЕФА. Пока ни того, ни другого не произошло. Интересным фактом является то, что сам сосуд Кубка УЕФА не является герметичным, в связи с чем в него невозможно налить какую-либо жидкость, поэтому игроки команды-победительницы данного соревнования лишены возможности традиционного распития шампанского из завоеванного трофея.
Из российских команд перед «Зенитом» кубок завоевывала лишь команда «ЦСКА – Москва».
Суперкубок был впервые вручен в 2006 году Севилье. До этого долгое время Суперкубок был самым маленьким из Европейских трофеев. Он весил всего 5 килограмм при высоте в 42,5 сантиметра. Для сравнения - Кубок Лиги Чемпионов весит 8 кг., а Кубок УЕФА - 15 кг.
Нынешний суперкубок вполне оправдывает приставку "Супер" - при высоте в 58 сантиметров он весит 12,2 килограмма.
Новый трофей сохраняет ключевые элементы дизайна своего предшественника, спроектированного в мастерской Бертони в Милане. Класическая чаша плавно переходит в ониксовую базу, выполненную в форме скрученного мотка шерсти, а две боковые ручки позволяют удобно удерживать нелегкий Кубок.
Суперкубок — переходящий приз. Взамен переходящего приза навсегда вручается его копия. В случае завоевания каким-либо клубом переходящего приза 3 раза подряд или 5 раз в общей сложности, приз остается в этом клубе навечно. Впервые его получил Милан в 2007 году после победы над Ливерпулем (2:1).