Книжный обменник в Тюмени: читать – это модно!

Для тех, кто впервые слышит о таком мероприятии: Книжный обменник – это место, где можно обменять свои прочитанные и не очень нужные книги на другие и более необходимые. Плата за это удовольствие чисто символическая – всего 10 рублей, а для школьников вообще вход бесплатный. Все собранные средства идут на благотворительность, например на учебники для детей из патронатных семей.
Идея создания Книжного обменника принадлежит обозревателю «Вслух о главном» Алене Бучельниковой и ее друзьям. Так, 23 апреля 2006 года прошел первый книжный обменник, организованный «Вслух о главном» совместно с Благотворительным фондом развития города Тюмени. По словам Алены Бучельниковой, «об итогах обменника судят по количеству пришедших людей. Обычно около 200-300 человек приходят, чтобы обменяться книгами, но сегодня будет чуть поменьше – погода подвела». Да, надо сказать, что всю субботу лил дождь, как говорится, хороший хозяин собаку на улицу не выгонит. Но несмотря на чисто осеннюю погоду, количество желающих обменяться книгами радовало. Книжный обменник работал – разве что традиционных музыкальных и танцевальных выступлений не состоялось. Поэтому те, кто ходит туда «потусоваться» в хорошей компании, остались дома, а погоды не побоялись только истинные ценители литературы, поклонники и завсегдатаи Книжного обменника.
А кстати, оказывается, Книжный обменник – лауреат всероссийского фестиваля добрых дел, который проходил в рамках программы "2006 год - год благотворительности". А всего в фестивале участвовало больше 1000 конкурсантов! Действительно, Книжный обменник достоин такой награды – приходят люди, и говорят слова благодарности, что существует такое мероприятие, что инициатива не «загнулась», как это часто бывает, к сожалению.
Ну а следующий обменник состоится только 25 апреля. Часть книг, что осталась после мероприятия, отправятся в тюремные библиотеки, часть останутся в обменном фонде. 3 раза в год – в последнюю субботу апреля, июля и первую субботу сентября - любой тюменец может приобщиться к читающей публике. Гости обменника - всегда разных возрастов: и пожилые, и люди среднего возраста, и молодежи бывает очень много. Исходя из этого можно сделать вывод: читать теперь – модно!