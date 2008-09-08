Книжный обменник в Тюмени: читать – это модно!

Идея создания Книжного обменника принадлежит обозревателю «Вслух о главном» Алене Бучельниковой и ее друзьям. Так, 23 апреля 2006 года прошел первый книжный обменник, организованный «Вслух о главном» совместно с Благотворительным фондом развития города Тюмени. По словам Алены Бучельниковой, «об итогах обменника судят по количеству пришедших людей. Обычно около 200-300 человек приходят, чтобы обменяться книгами, но сегодня будет чуть поменьше – погода подвела». Да, надо сказать, что всю субботу лил дождь, как говорится, хороший хозяин собаку на улицу не выгонит. Но несмотря на чисто осеннюю погоду, количество желающих обменяться книгами радовало. Книжный обменник работал – разве что традиционных музыкальных и танцевальных выступлений не состоялось. Поэтому те, кто ходит туда «потусоваться» в хорошей компании, остались дома, а погоды не побоялись только истинные ценители литературы, поклонники и завсегдатаи Книжного обменника.