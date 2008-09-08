"Киноклуб ТГАКИ" открыл сезон фильмом Эмира Кустурицы

Кустурица родился в 1955 году. Награды за любительские фильмы, которые он снял еще в школе, позволили Эмиру попасть в FAMU - киношколу в Праге, а фильм "Герника", снятый на третьем курсе выиграл первый приз на кинофестивале в Карловых Варах в 1977 году. Сняв две ленты для телевидения Сараева "Невесты идут", 1978, и "Буфет Титаник", 1980, он получил первый шанс снять полнометражный, художественный фильм. Его дебют оказался триумфом: "Помнишь ли ты Долли Белл?". Фильм, получивший "Золотого Льва" в Венеции, рассказывает о подростках Сараево и первом знакомстве с поп-культурой в 1950-х годах. В главной роли - Славко Штимац, в ходе фильма раскрываются проблемы взросления, актуальные для каждого поколения. В трех словах - секс, “drugs” и школьный ансамбль.