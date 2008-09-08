"Киноклуб ТГАКИ" открыл сезон фильмом Эмира Кустурицы

У всего есть обратная сторона - как у монеты, орел и решка. Если для вас недостаточно сделанных по стандарту экшн и поп-новинок кинопроката, то добро пожаловать в мир изнанки. Иначе говоря, мир арт-хаусного кино - welcome.
В Тюмени на данный момент наиболее успешным андеграудным клубом является КиноКлуб на базе академии искуств. 5 сентября в киноклубе ТГАКИ открылся новый, 7-й сезон под названием "последнее лето".
Реализация оригинального культурно-образовательного проекта "Киноклуб ТГАКИ", аналогов которому в Тюмени нет, началась в марте 2003 года по инициативе сотрудников научной библиотеки, преподавателей и студентов кафедры культурологии института.
Собрания клуба проходят каждую неделю, по пятницам. Культурная альтернатива Чаку Паланику - здесь поединки возможны только в формате дискуссии относительно просмотренного фильма. Таким образом, киноклуб дает не только доступ к шедеврам именитых режиссеров, но также и возможность высказать свое мнение и выявить недостатки в фильме.
Киноведческий подход к отбору фильмов предполагает ориентацию на наиболее яркие произведения современного киноискусства, отмеченные высшими наградами на самых престижных мировых кинофорумах. Вход в клуб свободный - здесь каждый равен на пути к познанию.
Стоит акцентировать внимание на фильме, которым был открыт новый сезон - это фильм Эмира Кустурицы "Помнишь ли ты Долли Белл?", снятый в 1981 году в Югославии.
Кустурица родился в 1955 году. Награды за любительские фильмы, которые он снял еще в школе, позволили Эмиру попасть в FAMU - киношколу в Праге, а фильм "Герника", снятый на третьем курсе выиграл первый приз на кинофестивале в Карловых Варах в 1977 году. Сняв две ленты для телевидения Сараева "Невесты идут", 1978, и "Буфет Титаник", 1980, он получил первый шанс снять полнометражный, художественный фильм. Его дебют оказался триумфом: "Помнишь ли ты Долли Белл?". Фильм, получивший "Золотого Льва" в Венеции, рассказывает о подростках Сараево и первом знакомстве с поп-культурой в 1950-х годах. В главной роли - Славко Штимац, в ходе фильма раскрываются проблемы взросления, актуальные для каждого поколения. В трех словах - секс, “drugs” и школьный ансамбль.
О программе "последнее лето" - чем киноклуб собирается удивить зрителя. И, собственно, почему такое название? Дело в том, что программа в целом посвящена переходному периоду между детством и совершеннолетием. У каждого человека есть "последнее лето", после которого рушатся детские мечты, и меняется мировоззрение.
Об этом и повествуют четыре фильма, а именно:
5 сентября - "ПОМНИШЬ ЛИ ДОЛЛИ БЕЛЛ?" / SJECAS LI SE DOLLY BELL? /, драма (Югославия, 1981)
Режиссер: Эмир Кустурица.
Главная премия за дебют на МКФ в Венеции в 1981 году.
12 сентября - "ГОРОД БОГА" / Cidade de Deus /, драма (Бразилия, США, Франция, 2002)
Режиссеры: Катя Лунд, Фернандо Мейреллиш.
В ролях: Алехандре Родригес, Леандро Фирмино, Феллипе Хаагенсен, Дуглас Сильва, Джонатан Хаагенсен, Матеус Нахтергаеле, Сье Джордж, Джефехандер Суплино, Элис Брага, Эмерсон Гомес и др.
19 сентября - "БЕГ С НОЖНИЦАМИ" / Running with Scissors /, драма (США, 2006)
Режисер: Райан Мерфи.
В ролях: Гвинет Пэлтроу, Аннетт Бенинг, Алек Болдуин и др.
26 сентября - "СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА", киноповесть (СССР, 1975)
Режиссер - Сергей Соловьев.
В ролях: Сергей Шакуров, Татьяна Друбич, Ирина Малышева, Нина Меньшикова, Арина Алейникова и др.
Не стоит думать, что в КиноКлубе собирается некая богема, до уровня которой еще необходимо дорасти. Не нужно боятся того, что вы будете выглядеть нелепо на фоне маститых киноаналитиков. Оновная цель - это дать толчок к мыслительному процессу. Словом, let's think.