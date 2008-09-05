В Тюмени выбрали лучшего водителя маршрутного такси

Лучшим знатоком правил ПДД стал Иванов Сергей, водитель «ПТП №1». Водитель по фамилии Кинаш из «Автопромсервиса» лучше всех справился с заданием на нахождение неисправностей. Быстрые маневры удались у Валентина Родионова из «Автомобилиста».