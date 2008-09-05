В Тюмени выбрали лучшего водителя маршрутного такси

4 сентября в учебно-производственном комбинате «Автомобилист» прошел конкурс профессионального мастерства водителей маршрутных такси. Он проводился с целью совершенствования профессионального мастерства, снижения аварийности на дорогах, выявления лучших водителей среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, работающих на территории Тюмени.
Двадцать участников соревновались в командном и личном первенстве. Водители продемонстрировали знание правил дорожного движения, умение находить неисправности в автомобиле и навыки скоростного маневрирования.
Победителями в командном зачете стали:
1. Учебно-производственный комбинат «Автомобилист»,
2. ОАО «ПТП №1»,
3. ООО «Автопромсервис».
Лучшим знатоком правил ПДД стал Иванов Сергей, водитель «ПТП №1». Водитель по фамилии Кинаш из «Автопромсервиса» лучше всех справился с заданием на нахождение неисправностей. Быстрые маневры удались у Валентина Родионова из «Автомобилиста».
Победители в командном зачете были награждены медалями и кубками, в личном первенстве – ценными призами.