В Тюмень прибыл первый трактор «Бюллер»

В настоящее время, когда на селе стоит проблема нехватки кадров, необходима новая энергонасыщенная, широкозахватная техника.
Новый трактор Buhler Versalite High Horsepower Tractor призван решить эту проблему. Его базовая комплектация включает наиболее востребованные элементы, он обладает экономичным двигателем, усиленной коробкой передач. Кабина оснащена по последнему слову техники: консоль для установки монитора, GPS-приемника, сотового телефона с подводом электропитания. Ступеньки лестницы, поручни и перила функциональны и удобны.
Заместитель директора ЗАО «Тюменьагромаш» Вильдан Рахимов отметил, что теперь мы не закупаем технику, а покупаем ее, «Ростсельмаш» вышел на мировой рынок. По его словам, продать технику сегодня не проблема, труднее представить качественное техническое обслуживание. Специалисты «Тюменьагромаша» будут обслуживать технику в таком порядке, как это предполагает регламент.
В настоящий момент, в Тюменской области только один экземпляр такого трактора, в течение года планируется поставить еще около десяти, поскольку заявки уже имеются.