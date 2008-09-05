В Тюмень прибыл первый трактор «Бюллер»

Заместитель директора ЗАО «Тюменьагромаш» Вильдан Рахимов отметил, что теперь мы не закупаем технику, а покупаем ее, «Ростсельмаш» вышел на мировой рынок. По его словам, продать технику сегодня не проблема, труднее представить качественное техническое обслуживание. Специалисты «Тюменьагромаша» будут обслуживать технику в таком порядке, как это предполагает регламент.