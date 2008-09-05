Тюменец, купи монитор BenQ и получи флеш-карту в подарок!

Все мы привыкли к обилию ярких картинок, сочных красок и фантастических спецэффектов, изливающихся с экранов телевизоров и мониторов. Оценить это способны только те, кто знает толк в этом потрясающем графическом разнообразии. Геймеры, дизайнеры, художники. Творческие личности, привередливые, знающие толк в графике и тонко чувствующие эстетичность изображения.