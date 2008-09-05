Тюменец, купи монитор BenQ и получи флеш-карту в подарок!

Все мы привыкли к обилию ярких картинок, сочных красок и фантастических спецэффектов, изливающихся с экранов телевизоров и мониторов. Оценить это способны только те, кто знает толк в этом потрясающем графическом разнообразии. Геймеры, дизайнеры, художники. Творческие личности, привередливые, знающие толк в графике и тонко чувствующие эстетичность изображения.
Чтобы соответствовать требованиям наиболее привередливых покупателей, компания BenQ предлагает мониторы с матрицей MVA серии BenQ FP241 диагональю 24 дюйма: разрешение 1920x1200 с поддержкой FullHD 1080p и яркостью целых 500 кд/м². Углы обзора у модели составляют 178 градусов. Для покупателей ценящих стиль и красоту создан один из самых тонких в мире (24мм) жк-мониторов BenQ V2400: сенсорные клавиши, уникальный дизайн подставки, высокая динамическая контрастность не оставят никого равнодушным.
Все новые жк-мониторы BenQ оснащёны фирменным процессором Senseye, который позволяет комфортно работать с играми, графикой и фото. Данная технология облегчает работу с графикой и снижает нагрузку на глаза. Вся информация о новых моделях и технологиях BenQ на сайте http://www.benq.ru/
Купив монитор BenQ, вы получаете удобную и компактную флеш-карту в подарок. Подобрать монитор можно в розничных салонах компании «Арсенал +» расположенных по адресам:
ТРЦ «Фаворит», ул. Гнаровской, 12;
ТРЦ «Премьер», ул. 50 лет ВЛКСМ, 63;
ул. Хохрякова 47;
ул. Ленина 15.
Более подробную информацию вы можете узнать в службе информации по телефону: (3452) 79-70-70, также на сайте http://arsplus.ru/
Акция проходит с 25 августа по 15 октября 2008 года.