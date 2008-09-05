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Сегодня журавли погоду на зиму предсказывают

5 сентября 2008, 12:27
Сегодня День мученика Луппа. Он был верным слугой святого Дмитрия Солунского.По народному календарю 5 сентября - день Луппа-Брусничника.

Сегодня День мученика Луппа. Он был верным слугой святого Дмитрия Солунского.

По народному календарю 5 сентября - день Луппа-Брусничника. Замечали, что если поспела брусника, то и овес созрел. Говорят, что на этот день льны лупятся и добавляли: «Лен две недели цветет, четыре недели спеет, а на седьмую семя летит».

С этого дня наступают более жестокие заморозки. Их еще называют первыми Лупповскими морозами. Лупповские заморозки вредны для овса и льна. «Не соберешь овес - наглотаешься слез» - говорили в народе.

Если на Луппу журавли на юг потянулись, то зима будет ранняя. Если они полетят низко - зима будет теплая; полетят высоко - холодная; если летят низко, быстро, молчком - жди скорого ненастья.

#Новости#Народный календарь#Таня#Общество
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