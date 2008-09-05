Сегодня журавли погоду на зиму предсказывают

По народному календарю 5 сентября - день Луппа-Брусничника. Замечали, что если поспела брусника, то и овес созрел. Говорят, что на этот день льны лупятся и добавляли: «Лен две недели цветет, четыре недели спеет, а на седьмую семя летит».