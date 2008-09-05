Сегодня журавли погоду на зиму предсказывают

Сегодня День мученика Луппа. Он был верным слугой святого Дмитрия Солунского.
По народному календарю 5 сентября - день Луппа-Брусничника. Замечали, что если поспела брусника, то и овес созрел. Говорят, что на этот день льны лупятся и добавляли: «Лен две недели цветет, четыре недели спеет, а на седьмую семя летит».
С этого дня наступают более жестокие заморозки. Их еще называют первыми Лупповскими морозами. Лупповские заморозки вредны для овса и льна. «Не соберешь овес - наглотаешься слез» - говорили в народе.
Если на Луппу журавли на юг потянулись, то зима будет ранняя. Если они полетят низко - зима будет теплая; полетят высоко - холодная; если летят низко, быстро, молчком - жди скорого ненастья.