Иностранные студенты готовятся к учебе в тюменских вузах

Сегодня прошла торжественная встреча ректора ТюмГУ Геннадия Чеботарева с иностранными студентами, которые будут учиться в госуниверситете в 2008-2009 учебном году.
На филфаке будут учиться семь студентов из Цюйфусского государственного педагогического университета (Китай), двое студентов из университета Роберта Шумана (г. Страсбург, Франция) будут посещать лекции в Институте истории и политических наук и в Международном институте финансов, управления и бизнеса.
12 сентября в Тюмень приедут три студентки из университета Фрайбурга (Германия). Девушки будут проходить стажировку по русскому языку на филологическом факультете.
Как сообщает отдел информации университета, жить студенты будут в новом общежитии ТюмГУ по улице Комсомольской (заселяться можно будет уже через некоторое время), сейчас же они живут в гостинице Центра зимних видов спорта по ул. Барнаульской. Привыкнуть к городу ребятам помогают сотрудники международного отдела ТюмГУ и преподаватели.
В ТГНГУ студентов из-за рубежа, обучающихся на очной форме в базовом вузе, станет на 60 человек больше. Сейчас в университете получают образование более 100 иностранцев. Расширяется и география стран, чьи представители приезжают на учебу в Тюменский нефтегазовый университет.
Как рассказал директор Института международных программ ТюмГНГУ Антон Яркин, в этом году ожидается прибытие новой группы студентов из Туркменистана. По договору с Правительством республики в ТюмГНГУ уже учится 21 туркменский студент, к ним присоединятся еще 25, причем некоторые сразу поступают на первый курс, а некоторым придется потратить год на подготовительные курсы. 17 иностранцев должны прибыть в университет по направлению российского Министерства образования и науки - это представители стран ближнего и дальнего зарубежья, государств СНГ и Балтии. Также впервые ожидается приезд студентов из Финляндии и Латинской Америки. По программе обмена с вузом города Клаусталя на короткий срок прибыли двое немецких студентов. По словам Антона Яркина, традиционно в вузе немало молодежи из Казахстана, Азербайджана, Армении, Украины.
Активизировалась Монголия, из этой страны прибудут двое аспирантов, уже начала учебу студентка очного отделения Нинже Чулуунбатор. Нинже хорошо говорит по-русски, училась в Улан-Баторе в лицее Плехановской академии. Ее родители 20 лет назад закончили Тюменский нефтегазовый университет, правда, тогда он назывался индустриальным институтом. Она всегда мечтала быть экономистом и теперь на пути к освоению данной профессии, ее любимые предметы математика и иностранные языки (русский и английский). Нинже говорит, что в Тюмени ее поразила чистота улиц и гостеприимство. Девушка успела адаптироваться, провела несколько дней в компании студентов Нефтегаза на отдыхе в санатории «Сосновый бор», там у нее появились новые друзья.
Все студенты-иностранцы получат места в благоустроенном общежитии, рассказали корреспонденту Nashgorod.ru в центре информации, рекламы и маркетинга ТГНГУ.