Иностранные студенты готовятся к учебе в тюменских вузах

Активизировалась Монголия, из этой страны прибудут двое аспирантов, уже начала учебу студентка очного отделения Нинже Чулуунбатор. Нинже хорошо говорит по-русски, училась в Улан-Баторе в лицее Плехановской академии. Ее родители 20 лет назад закончили Тюменский нефтегазовый университет, правда, тогда он назывался индустриальным институтом. Она всегда мечтала быть экономистом и теперь на пути к освоению данной профессии, ее любимые предметы математика и иностранные языки (русский и английский). Нинже говорит, что в Тюмени ее поразила чистота улиц и гостеприимство. Девушка успела адаптироваться, провела несколько дней в компании студентов Нефтегаза на отдыхе в санатории «Сосновый бор», там у нее появились новые друзья.