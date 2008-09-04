За полгода тюменские таможенники изъяли более 1500 единиц контрафакта

Совсем недавно, с этой целью специалистами отдела товарной номенклатуры и торговых ограничений были проведены специальные курсы, на которых таможенники учились отличать подлинник от подделки. Вооружённые знаниями, на практике тюменские таможенники уже без труда отметят, где настоящие “Puma”, “Adidas” или “LACOSTE”, а где их фальшивые копии, не пройдут равнодушно мимо прилавков с аудио- и видео - дисками, обязательно заглянут в отделы кожгалантереи, в которых тоже часто прячется контрафакт.