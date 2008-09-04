За полгода тюменские таможенники изъяли более 1500 единиц контрафакта

Тюменская таможня расширяет круг своей специализации. Должностные лица Тюменской таможни с 2006 года стоят на защите многих товарных марок и знаков, обращая внимание на продукты, бытовую технику, подарки, которые по опредёлённым показателям имеют признаки контрафактных.
Совсем недавно, с этой целью специалистами отдела товарной номенклатуры и торговых ограничений были проведены специальные курсы, на которых таможенники учились отличать подлинник от подделки. Вооружённые знаниями, на практике тюменские таможенники уже без труда отметят, где настоящие “Puma”, “Adidas” или “LACOSTE”, а где их фальшивые копии, не пройдут равнодушно мимо прилавков с аудио- и видео - дисками, обязательно заглянут в отделы кожгалантереи, в которых тоже часто прячется контрафакт.
Тюменская таможня на постоянной основе со специальным подразделением ГУВД по Тюменской области, контролирующим потребительский рынок, проводит совместные мероприятия по предотвращению и пресечению нарушений в сфере интеллектуальной собственности.
Только за первые шесть месяцев 2008 года было проведено 37 совместных рейдов, в ходе которых было изъято более 1500 единиц контрафактной продукции: DVD – диски, спортивная одежда и обувь, очки, обозначенные товарным знаком “CHANEL”, продукты питания и другое. По результатам проведённых мероприятий возбуждено 40 административных дел, по которым в государственную казну взыскано с нарушителей 174 тысячи рублей. А в ближайшее время тюменские таможенники обязательно обратят своё внимание на новые торговые знаки предстоящей Олимпиады 2014 в г. Сочи.
В будущем, руководство Тюменской таможни планирует разработать новую программу расширения и повышения умений специалистов.