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В Тюмени стартует очередная акция «Автобус»

4 сентября 2008, 17:35
В Тюмени снизилось число ДТП с участием водителей автобусов. С января по август 2008 года в авариях пострадало 30 человек. Это почти на 10 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основными видами нарушений являлись игнорирование пешеходного перехода, нарушение дистанции и несоблюдение очерёдности проезда. Все эти факторы заставили сотрудников ГИБДД провести очередную операцию «Автобус», которая пройдёт в области с восьмого по 21-е сентября.

Как сообщили в пресс-службе городского отдела ГИБДД, во время акции будет проверяться техническое состояние городского транспорта, соблюдение трудового законодательства и графика маршрута. По итогам проверки будут выданы предписания должностным лицам.

#Новости#Транспорт#Правила дорожного движения#Тюмень#Ксения#Общество
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