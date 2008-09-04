В Тюмени стартует очередная акция «Автобус»

Основными видами нарушений являлись игнорирование пешеходного перехода, нарушение дистанции и несоблюдение очерёдности проезда. Все эти факторы заставили сотрудников ГИБДД провести очередную операцию «Автобус», которая пройдёт в области с восьмого по 21-е сентября.
Как сообщили в пресс-службе городского отдела ГИБДД, во время акции будет проверяться техническое состояние городского транспорта, соблюдение трудового законодательства и графика маршрута. По итогам проверки будут выданы предписания должностным лицам.