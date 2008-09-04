В Тюмени стартует очередная акция «Автобус»

В Тюмени снизилось число ДТП с участием водителей автобусов. С января по август 2008 года в авариях пострадало 30 человек. Это почти на 10 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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