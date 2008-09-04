Стоянками обеспечены лишь около 30% транспортных средств Тюмени

На международной научно-практической конференции «Строительство автопарковок и освоение подземного пространства в условиях городской среды с использованием инновационных геотехнологий», прошедшей в Тюмени 3-4 сентября, заместитель главы администрации Тюмени Владимир Маран сообщил, что в Тюменской области разработана долгосрочная целевая программа строительства многоуровневых паркингов до 2020 года, которая поможет сократить количество хаотично припаркованных на улицах города автомобилей и увеличит пропускную способность проезжих частей.