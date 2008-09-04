Стоянками обеспечены лишь около 30% транспортных средств Тюмени

На международной научно-практической конференции «Строительство автопарковок и освоение подземного пространства в условиях городской среды с использованием инновационных геотехнологий», прошедшей в Тюмени 3-4 сентября, заместитель главы администрации Тюмени Владимир Маран сообщил, что в Тюменской области разработана долгосрочная целевая программа строительства многоуровневых паркингов до 2020 года, которая поможет сократить количество хаотично припаркованных на улицах города автомобилей и увеличит пропускную способность проезжих частей.
«Только в строящихся объектах города нехватка в парковочных местах составляет 40 тыс. машиномест. В целом по Тюмени не хватает 110 тыс. парковочных мест, — отметил он. — Стоянками обеспечены лишь около 30% транспортных средств областного центра».
Владимир Маран напомнил, что город не был готов к такому количеству транспорта. Первостепенно необходимо строительство паркингов для круглосуточного содержания автомобильного транспорта. А именно — 50 парковок и автостоянок на 65 тыс. машиномест.