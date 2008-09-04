Сегодня леший со снопами «потешается»

День связан с поверием в леших. Наши предки считали, что леший «потешается» со снопами. «На Агафона Леший из лесу в поле выходит раскидывать снопы по гумнам» - говорили в народе. Поэтому гумна стерегли от лешего, надев тулуп наизнанку и вооружившись кочергой.