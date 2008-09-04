Нефтегаз собирает друзей на Олимпиаду

6 сентября выпускники университета, представители администрации, руководители нефтегазовых компаний и различных заводов, журналисты и другие творческие личности соберутся на турбазе «Олимпия», чтобы померяться силами.
Олимпийский огонь будет зажжен еще раз, чтобы позволить тюменцам проверить свои возможности в спортивных и творческих состязаниях. Болельщикам также представится возможность проявить себя. Конкурс на приготовление барбекю будет предшествовать еще одному приятному событию – Олимпийскому ужину. Подкрепившись, участники соберутся у костра, чтобы спеть любимые песни и посмотреть торжественное закрытие Игр.
Фестиваль стал уже настолько близок многим участникам, что они не представляют жизни без него. Ведь отдых на природе в начале сентября позволяет продлить лето еще на чуть-чуть и зарядиться бодростью на весь учебный год.