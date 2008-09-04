nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Нефтегаз собирает друзей на Олимпиаду

4 сентября 2008, 11:22
В этом году традиционный фестиваль «Нефтегаз собирает друзей» посвящен Олимпийским играм.
Сюжет
Отдых

6 сентября выпускники университета, представители администрации, руководители нефтегазовых компаний и различных заводов, журналисты и другие творческие личности соберутся на турбазе «Олимпия», чтобы померяться силами.

Олимпийский огонь будет зажжен еще раз, чтобы позволить тюменцам проверить свои возможности в спортивных и творческих состязаниях. Болельщикам также представится возможность проявить себя. Конкурс на приготовление барбекю будет предшествовать еще одному приятному событию – Олимпийскому ужину. Подкрепившись, участники соберутся у костра, чтобы спеть любимые песни и посмотреть торжественное закрытие Игр.

Фестиваль стал уже настолько близок многим участникам, что они не представляют жизни без него. Ведь отдых на природе в начале сентября позволяет продлить лето еще на чуть-чуть и зарядиться бодростью на весь учебный год.

#Новости#Отдых#Олимпиада#Ксения#Культура
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25