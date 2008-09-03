Из 1817 молодых семей Тюменской области получили свидетельства уже более 70%

В июле в условия программы были внесены изменения, касающиеся формирования списка. Если раньше приоритетным являлось личное строительство, то теперь в список включают прежде всего те семьи, у которых есть дети. Данная необходимость была вызвана тем, что во время формирования списка происходила путаница: семьи, содержащие одного ребенка, но готовые строить жилье самостоятельно выдвигались в очереди раньше, чем те, которые содержат, к примеру, троих, но приобретающих готовую квартиру. Отныне никому не удастся «смухлевать», получив свидетельство, но отказавшись от строительства в последний момент.