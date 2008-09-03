Из 1817 молодых семей Тюменской области получили свидетельства уже более 70%

Как сообщила корреспонденту Nashgorod.ru заместитель начальника главного управления строительства Наталья Алексеева, список участников подпрограммы 2008 года сформировался в мае. Из 1817 молодых семей получили свидетельства уже более 70%. Реализованы 18 свидетельств на общую сумму 8 423 тыс. рублей.
Напомним, согласно условиям, государство выплачивает молодым семьям 40% от расчетной стоимости приобретаемого жилища. Оставшуюся сумму покупатели должны выплатить из собственных или заемных средств. Основной проблемой на пути получения свидетельств становится отсутствие собственных средств. В этом случае организаторы убедительно советуют не подписывать формальных договоров о займе, а дать дорогу другим участникам.
Кроме того, достаточно утомителен процесс сбора документов, которые приходится предоставлять порой по два раза. Как объяснила Наталья Алексеева, данная мера необходима для того, чтобы удостовериться в том, что семья действительно нуждается в жилье. Процесс формирования списков длится почти год. За это время некоторые семьи могут получить квартиру по социальному найму или в наследство, следовательно, из участия в подпрограмме должна исключаться.
Приятной новостью для тех, кто получил свидетельства с 1 января 2008 года, стало изменение налогового законодательства. Теперь семьям не придется выплачивать налог с суммы, полученной на приобретение жилья. Заметим, что те, кто приобрел жилье раньше этой даты, от уплаты налога не освобождаются.
В июле в условия программы были внесены изменения, касающиеся формирования списка. Если раньше приоритетным являлось личное строительство, то теперь в список включают прежде всего те семьи, у которых есть дети. Данная необходимость была вызвана тем, что во время формирования списка происходила путаница: семьи, содержащие одного ребенка, но готовые строить жилье самостоятельно выдвигались в очереди раньше, чем те, которые содержат, к примеру, троих, но приобретающих готовую квартиру. Отныне никому не удастся «смухлевать», получив свидетельство, но отказавшись от строительства в последний момент.
Без махинаций в этом деле не обошлось. В нескольких районах уже возбуждены уголовные дела против тех, кто старался получить свидетельства и использовать средства не по назначению. Организаторы напоминают, что данная программа преследует благие цели – обеспечить жильем тех, кто действительно в нем нуждается.