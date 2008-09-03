Бытовые советы тюменским мужчинам

Хорошо, когда жизнь упорядочена, ты уверен в завтрашнем дне, горячую воду не отключают и в кармане остались деньги. Все люди стараются занять прочное положение в этом мире, и каждый имеет в запасе пару хитростей, которые помогают обустраивать быт. Рассмотрим несколько “мужских” приёмов выживания, некоторые из которых доступны всем, вне зависимости от пола и возраста.
Утро
Наступило “долгожданное” утро и пора вставать. Повезло тем, кто встаёт легко и свободно. Те же, кому звонок будильника навевает мысли о средневековой инквизиции, могут использовать следующую уловку. Встать сразу, после сигнала к подъёму, обычно очень сложно, но если поставить будильник на полчаса раньше реального времени подъёма, чтобы он звонил каждые 5 минут, можно морально подготовиться к неизбежному. Учёные уже выяснили, что выходить из фазы “глубоко сна” гораздо тяжелее, чем из состояния дрёмы.
Ну, самая жуткая часть утра позади. Осталось только умыться-побриться-поесть. После подъёма настоятельно рекомендуется сделать зарядку. Это разгонит кровь и взбодрит, а холодный душ закалит организм и предохранит от депрессии. Бриться сразу после сна не рекомендуется. Глаза закрыты, мозг путешествует по стране грёз и шанс порезаться достаточно велик. Результатов несколько: либо пара порезов на лице, что жутко раздражает, либо некачественно выбритая щетина, что тоже не радует.
Выпьем чаю и позавтракаем. Классический набор завтракающего мужчины: пара бутербродов с колбасой (сыром, маслом, чёрной икрой – кому как повезло) и чашка чая. Бутерброды это быстро, но достаточно тяжело для усвоения организмом. Утром готовить не хочется, да и времени нет. Но можно наготовить с вечера. Один из самых простых рецептов, который быстр, лёгок в освоении и не вредит здоровью – “гречка для лентяев”. Отличие от обычной гречневой каши минимально. Тут вам не надо контролировать процесс готовки. Берём термос и омываем его горячей водой. Наполняем гречневой крупой на 1/3-1/2, заливаем кипятком, закрываем термос. Через минут 30 кашу можно есть, по желанию добавив масла. Ещё один плюс этого рецепта – если заварить кашу с вечера, утром она останется горячей. Завтрак закончен, пора на работу.
Работа у всех разная, единственное сходство – спать на ней не рекомендуется, хоть и очень хочется. Если вы при выходе из дома всё ещё чувствуете себя спящим, хорошим решением было бы прогуляться несколько автобусных остановок пешком. После такой прогулки жизненный тонус вам обеспечен. Конечно, когда термометр замерзает, и отметка температуры падает куда-нибудь к -30 градусам, особенно не погуляешь. Тут главное добежать до автобуса и втиснуться в него, распихивая, таких же сонных, как и ты, пассажиров. Ну, до работы добрались, осталась самая малость - отработать день. Пожелаем вам удачи.
Вечер
С возвращением домой! Дома, как водиться, ждёт куча забот и задач. Например, домашнее животное, которое заботливо оставили на вас ваши домашние (жена, мама, девушка). Погуляв с четвероногим любимцем и покормив его, можно заняться собой. Кстати, если совсем нет сил и желания заниматься животным, можно временно поручить его доброй соседке, предварительно договорившись с ней о заботе о вашем котике или собачке. Рекомендуется оставить вместе с животным немного денег на корм и возмещение морального ущерба.
Обычно, на мужчину ложиться истинно мужское занятие – поливание цветов. Пока наука не изобрела автоматическую “поливалку” и следить за цветами приходиться самому. Из-за кажущейся незначительности задачи, о поливке цветов часто забываешь. Поэтому можно наклеить на видные места записки-напоминалки. Это здорово облегчит выполнение поручения и сохранит тёплые отношения в доме. С другой стороны, если своевременно не полить цветы, вы можете натолкнуться на агрессию со стороны тех, для кого эти цветы важны. Опять же, если вы сами, в здравом уме и твёрдой памяти, завели цветы, вам не нужно лишний раз напоминать о поливке.
Следующий пункт в вечерних “развлечениях” – готовка. Про готовку рассказывать особенно нечего, кроме того, что знание о приготовлении пары блюд очень пригодиться в жизни. Вы не только сможете обеспечить себя вкусной и горячей пищей, но и привлечете девушек кулинарными познаниями. Следовательно – берём кулинарную книгу и начинаем постигать секреты кухонь народов мира. Ну а пока ужин готовится, можно заняться самой неинтеллектуальной и механической работой – мытьём посуды. Тут тоже всё просто. Берём плеер, ставим любимую композицию Оззи Осборна и начинаем отскребать жир от тарелок. Есть мнение, что чем интенсивнее песня, тем качественнее мытьё посуды. Главное – чтобы музыкальный фон не раздражал.
Каждый мужчина должен помнить, что он - опора и защита для тех, кто его окружает. Поэтому он должен иметь представление о разных областях жизни человека. Как починить проводку, заменить прокладку в кране, прочистить фильтры в машине, бороздить просторы Интернета, нянчить детей и готовить. Наградой за бытовой подвиг станет чувство глубокого самоудовлетворения и восхищение окружающих.