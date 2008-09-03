Бытовые советы тюменским мужчинам

Выпьем чаю и позавтракаем. Классический набор завтракающего мужчины: пара бутербродов с колбасой (сыром, маслом, чёрной икрой – кому как повезло) и чашка чая. Бутерброды это быстро, но достаточно тяжело для усвоения организмом. Утром готовить не хочется, да и времени нет. Но можно наготовить с вечера. Один из самых простых рецептов, который быстр, лёгок в освоении и не вредит здоровью – “гречка для лентяев”. Отличие от обычной гречневой каши минимально. Тут вам не надо контролировать процесс готовки. Берём термос и омываем его горячей водой. Наполняем гречневой крупой на 1/3-1/2, заливаем кипятком, закрываем термос. Через минут 30 кашу можно есть, по желанию добавив масла. Ещё один плюс этого рецепта – если заварить кашу с вечера, утром она останется горячей. Завтрак закончен, пора на работу.