Воспоминания нефтяников. Добыче 9-миллиардной тонне нефти посвящается

– После окончания самарского нефтяного института с четырьмя товарищами мы приехали покорять тюменский север. Холодина стояла страшная, а я в фуражечке, ботиночки легонькие, жду автобуса на вокзале, приплясывая, чтобы не околеть. Настроение с каждой минутой падает ниже температуры по Цельсию. Думаю, зачем мне это надо? У меня был свободный выбор, куда поехать после окончания института, предлагали остаться на кафедре, а меня вон куда понесло! Потом пришел автобус, который довез до треста «Тюменнефтегазразведка». Там нас встретили люди, которые на всю жизнь остались в моей памяти. Это Леонид Иванович Вязовцев, главный инженер треста, Михаил Николаевич Сафиуллин, управляющий трестом, Харлампий Георгиевич Ставрианиди, начальник ПТО. Три человека, разных по характеру, по национальности, встретили меня, молодого парня, как родного. Выдали подъемные, посадили на самолет до Урая. Это первый город, в котором мне довелось работать. Потом были Конда, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Сургут, Тюмень.