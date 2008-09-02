Воспоминания нефтяников. Добыче 9-миллиардной тонне нефти посвящается

В преддверии торжеств корреспондент Nashgorod.ru встретилась с ветеранами-нефтяниками и попросила их рассказать о самых ярких воспоминаниях из того времени, когда Западная Сибирь прогремела на весь мир, как Клондайк энергетических ресурсов. Оказалось, первые тонны нефти, буровые и скважины – были не главным…
– Первые мои воспоминания датированы 1964-м годом, – рассказывает Виктор Васильевич Китаев. Его по праву называют легендарной личностью. И не только за количество наград, которых он был удостоен, не только за профессиональный путь, о котором можно написать хорошую книгу. Но за теплоту и человечность, которые ему удалось сохранить в себе, пройдя испытания севером и кабинетами власти.
– После окончания самарского нефтяного института с четырьмя товарищами мы приехали покорять тюменский север. Холодина стояла страшная, а я в фуражечке, ботиночки легонькие, жду автобуса на вокзале, приплясывая, чтобы не околеть. Настроение с каждой минутой падает ниже температуры по Цельсию. Думаю, зачем мне это надо? У меня был свободный выбор, куда поехать после окончания института, предлагали остаться на кафедре, а меня вон куда понесло! Потом пришел автобус, который довез до треста «Тюменнефтегазразведка». Там нас встретили люди, которые на всю жизнь остались в моей памяти. Это Леонид Иванович Вязовцев, главный инженер треста, Михаил Николаевич Сафиуллин, управляющий трестом, Харлампий Георгиевич Ставрианиди, начальник ПТО. Три человека, разных по характеру, по национальности, встретили меня, молодого парня, как родного. Выдали подъемные, посадили на самолет до Урая. Это первый город, в котором мне довелось работать. Потом были Конда, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Сургут, Тюмень.
В Урае у аэродрома встретила машина. Место в кабине шофера было занято, пришлось лезть в открытый кузов. А мороз стоит под 40 градусов, аж трещит. Пока доехали до конторы бурения, меня так продубило, что женщины в приемной, увидев, бросились помогать. Сняли ботинки, пальто, растерли, напоили горячим чаем, принесли валенки. Тут зашел Исянгулов, начальник бурения. Молодой, энергичный. «А, – говорит, – пополнение молодое прибыло! Грейтесь, пейте чай и заходите ко мне». Я зашел. Он говорит: «Специалисты нам очень нужны. Давай, в контору устраивайся, в отдел», – аппаратчиком то есть предложил работать. Я говорю: «Нет, Авзал Гизатуллович, я бы хотел на буровую». Он улыбнулся: «Вот это мне нравится! Вот этого я не ожидал. Чаще просятся на работу в контору».
Урая тогда еще не было, был поселок Шаим. Несколько домиков на берегу Конды. Контора бурения размещалась в трех-четырех двухквартирных домах, больше ничего не было. Никаких улиц.
Я попал в бригаду Петрова Григория Кузьмича, у него работал. Что хочу отметить. Молодежи сейчас трудно вписаться в нынешнюю систему, она очень жесткая, конкуренция не цивилизованная, на мой взгляд. А тогда люди были добрее, отзывчивее. Ехали мы на север, конечно, тоже заработать – что скрывать, бедно жили. Но, помимо этого, главной движущей силой, на мой взгляд, было такое отношение к работе: «Надо, значит, надо». Надо идти на промысел, бурить скважину, терпеть неустроенность, плохое питание, обледеневшие стены в вагончиках. Борщ дома в кастрюле застывал в ледышку, мебели не было, сами мастерили из каких-то досок, выброшенных дверей. Все компенсировалось теплотой человеческих отношений и желанием решать общие задачи, которые стояли перед коллективом. И, конечно, запомнились стройки. Весь Ханты-Мансийский округ был огромной строительной площадкой. Таких темпов освоения нефтегазовых провинций мир еще не знал.
– Нагрузки были такими, что начальниками управлений становились в возрасте 25-27 лет, а в 30-35 уже управляющими трестами, – поддержал разговор Александр Владимирович Чинчевич, заслуженный нефтегазостроитель, лауреат премии фонда Муравленко, ныне возглавляющий Союз ветеранов Югры.
– Руководили коллективами в десятки тысяч человек. Конечно, это те, кто выживал на севере. Если не каждый второй, то каждый третий не выдерживали, уезжали. Оставались сильные люди, мужественные. Сами, пройдя через серьезные испытания, они сохраняли такую теплоту души, что окружающие, которые с ними работали, чувствовали себя хорошо и комфортно. Руководители самых высоких рангов видели перед собой в первую очередь человека. Были примеры, когда начальник уступал место в своей квартире, или саму квартиру, чтобы хорошему специалисту, только приехавшему, было, где жить.
Почему раньше было такое отношение к людям, а сейчас не так? Мне кажется, причина в том, что нам досталась судьба наших родителей, которые прошли Великую Отечественную. То поколение победителей отличало огромное чувство патриотизма, ответственности и долга. И нам это передалось. Потом произошел разрыв между поколениями. Искусственно созданный. Историю переписали, но вновь однобоко, очернив все, даже хорошее, что было в прошлом. Зародилось недоверие, неуважение. На мой взгляд, задача старшего поколения сегодня – исправить эту ошибку. Успеть донести до молодежи те важные жизненные принципы и устои, которые помогут ей не просто крепко стать на ноги, но уважать себя, добиваться поставленных целей, гордиться своей страной и своей работой.
Виктор Китаев: – Я с одобрением отношусь к рыночной системе, но не к тем подходам, которые сейчас существуют. Мне в 90-е годы пришлось поработать в Австрии, и я видел, что там социализма больше, чем в нашей стране. За рыночной системой, главное, не потерять человека, его душу. А мы очень многое теряем. Недавно хорошую статью прочитал в газете. Автор пишет: все сегодня говорят о прибыли, а для меня важнее прибыль человеческой души. Чистоты, яркости, порядочности человеческой души, – на мой взгляд, это должно быть главной политикой и на местах.
Виктор Васильевич Китаев, почетный нефтяник, заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ, почетный гражданин ХМАО. Прошел путь от простого рабочего до крупного руководителя. С 1982-1985 г.г. работал первым секретарем Ханты-Мансийского окружкома КПСС, с 1985-1990 г.г. – секретарем Тюменского обкома партии. Сейчас ведет активную общественную работу в Союзе ветеранов Югры.