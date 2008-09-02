Вопросы по строительным и отделочным материалам можно задать на Nashgorod.ru

На сайте Nashgorod.ru появилась новая возможность — консультация у специалистов по строительным и отделочным материалам и напольным покрытиям.
Сергей Пропп, менеджер по информационному развитию компании «Строительный двор», готов ответить на любые вопросы по современным строительным и отделочным материалам. Сравнительные характеристики материалов. Подбор материалов для ремонта и отделки. Механизация отделочных работ. Штукатурные и малярные работы. Устройство стяжек и укладка плитки. Рекомендации по применению материалов для различных конструкций — возведение зданий и сооружений из штучных стеновых материалов, теплоизоляция и санация зданий, кровельные и гидроизоляционные решения. Все вопросы из данных областей входят в компетенцию специалиста.
Специалист по техническому обучению персонала и работе с претензиями специализированного магазина «Половик» Георгий Артемьев ответит на вопросы из области его профессиональных интересов. Задумали сделать ремонт и сменить пол? Не можете сделать выбор, что положить в спальню, кухню или офис? Желает знать, каким бывает ламинат и линолеум? Что интересного в паркете и ковролине? Ищете оригинальности в напольных покрытиях? Как сделать пол ровным? Правильно ли выполняют работы по укладке ваши строители? На эти и многие другие вопросы вы можете получить ответы, необходимо только их задать.