У тюменских газовиков появился свой полигон

Рабочие, чья деятельность является определяющей для всей газовой отрасли, боролись за достойные призы. Победители в каждой номинации получат сертификаты на зарубежную поездку, все остальные участники будут поощрены денежными премиями. Участники конкурса должны были продемонстрировать свои теоретические знания и практические навыки. Как пояснили члены жюри, теоретическая часть конкурса была направлена на то, чтобы проверить профессиональную подготовку работника, реакцию человека, его умение быть уверенным в своих силах. Больше всего удивил достаточно большой разброс баллов среди участников – от 4 до 10.