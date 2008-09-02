nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

У тюменских газовиков появился свой полигон

2 сентября 2008, 15:39
Сегодня, 2 сентября, в Тюмени состоялось открытие учебно-тренировочного и контрольного полигона по подготовки рабочих кадров для газификации.
Сюжет
Тюмень

Как пояснил корреспонденту Nashgorod.ru генеральный директор ОАО «Тюменьмежрайгаз» Александр Волков, на сегодняшний день это единственный полигон, на котором можно провести практические занятия в максимально приближенных к реальности условиях. Здесь будут готовить не только специалистов «Тюменьмежрайгаза», но и всех эксплуатирующих организаций юга области.

Именно на этом полигоне компания провела среди своих сотрудников конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» по рабочим специальностям. Конкурс проводился по четырем номинациям:

- лучший слесарь АДС;

- лучший слесарь службы подземных газопроводов, ремонтно-восстановительной службы;

- лучший электрогазосварщик;

- лучший сварщик по полиэтилену КПС.

Рабочие, чья деятельность является определяющей для всей газовой отрасли, боролись за достойные призы. Победители в каждой номинации получат сертификаты на зарубежную поездку, все остальные участники будут поощрены денежными премиями. Участники конкурса должны были продемонстрировать свои теоретические знания и практические навыки. Как пояснили члены жюри, теоретическая часть конкурса была направлена на то, чтобы проверить профессиональную подготовку работника, реакцию человека, его умение быть уверенным в своих силах. Больше всего удивил достаточно большой разброс баллов среди участников – от 4 до 10.

«Мы работаем на объектах повышенной опасности, допускать людей без первоначального обучения – это должностное нарушение. Мы знаем, что необходимо для первичной и повторной подготовки наших специалистов, и теперь обладаем материально- технической базой для этого», - прокомментировал Александр Волков.

Основной задачей ОАО «Тюменьмежрайгаз» является бесперебойное снабжение природным и сжиженным газом всех жителей юга Тюменской области. Открытие нового полигона – это очередной этап на пути совершенствования безопасности при эксплуатации системы газоснабжения.

#Новости#ЖКХ#Тюмень#Ксения#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25