У тюменских газовиков появился свой полигон

Как пояснил корреспонденту Nashgorod.ru генеральный директор ОАО «Тюменьмежрайгаз» Александр Волков, на сегодняшний день это единственный полигон, на котором можно провести практические занятия в максимально приближенных к реальности условиях. Здесь будут готовить не только специалистов «Тюменьмежрайгаза», но и всех эксплуатирующих организаций юга области.
Именно на этом полигоне компания провела среди своих сотрудников конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» по рабочим специальностям. Конкурс проводился по четырем номинациям:
- лучший слесарь АДС;
- лучший слесарь службы подземных газопроводов, ремонтно-восстановительной службы;
- лучший электрогазосварщик;
- лучший сварщик по полиэтилену КПС.
Рабочие, чья деятельность является определяющей для всей газовой отрасли, боролись за достойные призы. Победители в каждой номинации получат сертификаты на зарубежную поездку, все остальные участники будут поощрены денежными премиями. Участники конкурса должны были продемонстрировать свои теоретические знания и практические навыки. Как пояснили члены жюри, теоретическая часть конкурса была направлена на то, чтобы проверить профессиональную подготовку работника, реакцию человека, его умение быть уверенным в своих силах. Больше всего удивил достаточно большой разброс баллов среди участников – от 4 до 10.
«Мы работаем на объектах повышенной опасности, допускать людей без первоначального обучения – это должностное нарушение. Мы знаем, что необходимо для первичной и повторной подготовки наших специалистов, и теперь обладаем материально- технической базой для этого», - прокомментировал Александр Волков.
Основной задачей ОАО «Тюменьмежрайгаз» является бесперебойное снабжение природным и сжиженным газом всех жителей юга Тюменской области. Открытие нового полигона – это очередной этап на пути совершенствования безопасности при эксплуатации системы газоснабжения.