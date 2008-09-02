Будущее Тюменского АПК за крупным агрохолдингом

Также, в текущем году значительно активнее привлекают кредитные ресурсы на развитие производства предприятия и организации агрокомплекса. Их сумма возросла к 1 полугодию прошлого года в 1,5 раза и составила 3,1 млрд. руб., из которых две трети (2,1 млрд. руб.) приходится на долю инвестиционных кредитов. По состоянию на 1 июля плановый годовой объём кредитования освоен на 70 процентов.