Будущее Тюменского АПК за крупным агрохолдингом

Кроме того, отток населения из малых сел в более крупные также свидетельствует в пользу данного заявления.
Тем не менее, наряду с поддержкой приоритетных отраслей агропромышленного комплекса создаются экономические условия для развития малых форм хозяйствования. Совершенствуется инфраструктура обслуживания данного сектора.
На сегодняшний день в области действует 112 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, осуществляющих заготовку продукции от хозяйств населения и их обслуживание. Относительно аналогичного периода прошлого года число членов-пайщиков кооперативов увеличилось в 1,7 раза и составило 2,1 тысячи.
В 1 полугодии объём совокупной деятельности потребительских кооперативов увеличился в 1,8 раза и составил 173 млн. рублей. Кооперативы закупили вдвое больше мяса и картофеля. В постоянном режиме осуществляется кредитование субъектов малых форм хозяйствования. Сельскими кредитными кооперативами с начала года выдано 2,2 тысячи займов на сумму 174 млн. руб., из них 152 млн. руб. - гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, что почти в 1,4 раза превышает объём заимствования соответствующего периода 2007 года.
Увеличили объёмы кредитования субъектов малых форм хозяйствования коммерческие банки. Относительно 1 полугодия прошлого года количество выданных ЛПХ и КФХ кредитов возросло вдвое, а их сумма - в 1,6 раза и составила 181 млн. рублей. Преимущественно кредитные ресурсы предоставляются на срок от двух до пяти лет.
Из общей суммы кредитов и займов, выданных в текущем году (355 млн. руб.), подлежали субсидированию в отчётном периоде 163 млн. рублей. Остальная сумма заёмных средств будет принята к субсидированию по мере представления заёмщиками документов, подтверждающих их целевое расходование.
Также, в текущем году значительно активнее привлекают кредитные ресурсы на развитие производства предприятия и организации агрокомплекса. Их сумма возросла к 1 полугодию прошлого года в 1,5 раза и составила 3,1 млрд. руб., из которых две трети (2,1 млрд. руб.) приходится на долю инвестиционных кредитов. По состоянию на 1 июля плановый годовой объём кредитования освоен на 70 процентов.