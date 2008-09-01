Тюменский Технопарк: свежие идеи, новые технологии

Идеология технопарка – соединить под одной крышей будущих потенциальных покупателей и будущих потенциальных разработчиков. Мы должны помочь изобретателям и рационализаторам донести свои идеи до потребителя, реализовать их. Что предлагаем для этого? Во-первых, первый год инновационные компании в бизнес-инкубаторе будут размещаться на льготных условиях: с них не будет взиматься арендная плата, при этом они смогут пользоваться всем сервисом, который у нас существует. Второе – мы им окажем всестороннюю помощь в организации научных конференций, симпозиумов, где инноваторы смогут презентовать свои идеи и разработки. После того, как молодая компания встанет на ноги, она, если не захочет покидать технопарк, то сможет остаться здесь, перейдя в разряд якорных партнеров. И будет снимать площади, которые ей нужны. В бизнес-инкубаторе площади очень экономные, рассчитанные на компании из трех-четырех человек, то есть молодые, только создающиеся.