Тюменский Технопарк: свежие идеи, новые технологии

К сожалению, это огромное по своему значению событие омрачает тот факт, что на протяжении нескольких лет темпы нефтедобычи в регионе снижаются. Виной тому, утверждают специалисты, устаревшие подходы к разработке нефтяных месторождений.
Нефти в нашем регионе достаточно, но большинство месторождений относится к категории, так называемых, трудноизвлекаемых запасов. Прошло время «легкой нефти», сейчас, чтобы поддерживать уровень добычи, необходимо вкладывать серьезные ресурсы не только в геологоразведку и модернизацию нефтедобывающей отрасли, но, в первую очередь, в науку. В Тюмени за последние полвека была создана хорошая научная база в виде нескольких научно-исследовательских институтов, а также вузов, готовящих специалистов для нефтегазовой отрасли. Во время перестройки многие российские НИИ развалились или были переориентированы, ученые остались не у дел и подались, кто за границу, кто в бизнес. Но настало время собирать камни. В 2006 году российское правительство приняло решение о строительстве в стране нескольких технопарков. Один из них, а точнее его первая очередь, уже этой осенью будет открыта в Тюмени.
В данное время, строительные работы в здании бывшего ДК «Геолог», где отныне расположится «Западно-Сибирский инновационный центр нефти и газа», подходят к завершению. После реконструкции, площади «Геолога» расширились за счет внутреннего дворика, который также войдет в структуру центра. В здании расположатся около 50 офисов различных компаний, около половины из которых займет «бизнес-инкубатор». Подробнее рассказать о том, что будет представлять собой тюменский технопарк, мы попросили директора «Западно-Сибирского инновационного центра» Виктора Савранского.
– У нашего технопарка две очереди – первая, это реконструкция бывшего ДК «Геолог». Здесь в ближайшее время на арендованных площадях разместятся наши якорные резиденты. Уже подписаны соглашения с подразделением компании «ЛУКОЙЛ», нефтесервисной компанией «Бейкер-Хьюс», с региональным венчурным фондом, кадровым агентством «Брунел», всего здесь будет порядка 20 компаний. Кроме того, порядка 20-25 молодых инновационных компаний расположатся в бизнес-инкубаторе. Также здесь будет находиться представительство «Урал Промышленный-Урал Полярный», представительства всех наших вузов, сибирского аналитического центра «СибНац», а также патентное бюро и сервисные компании, которые будут помогать вести бухгалтерский учет, оказывать юридические услуги.
Идеология технопарка – соединить под одной крышей будущих потенциальных покупателей и будущих потенциальных разработчиков. Мы должны помочь изобретателям и рационализаторам донести свои идеи до потребителя, реализовать их. Что предлагаем для этого? Во-первых, первый год инновационные компании в бизнес-инкубаторе будут размещаться на льготных условиях: с них не будет взиматься арендная плата, при этом они смогут пользоваться всем сервисом, который у нас существует. Второе – мы им окажем всестороннюю помощь в организации научных конференций, симпозиумов, где инноваторы смогут презентовать свои идеи и разработки. После того, как молодая компания встанет на ноги, она, если не захочет покидать технопарк, то сможет остаться здесь, перейдя в разряд якорных партнеров. И будет снимать площади, которые ей нужны. В бизнес-инкубаторе площади очень экономные, рассчитанные на компании из трех-четырех человек, то есть молодые, только создающиеся.
– Виктор Васильевич, много ли компаний изъявило желание попасть в бизнес-инкубатор?
– Было подано около 200 заявок, то есть почти в 10 раз больше, чем мы готовы на первоначальном этапе принять.
– По какому принципу эти компании будут отбираться? Кто получит прописку в бизнес-инкубаторе?
– Решение будет выносить экспертный совет, в состав которого войдут представители вузов, производственных компаний, наших якорных партнеров. Преимуществом будут пользоваться инновационные компании нефтегазовой направленности. Не секрет, что на сегодняшний день нефтегазодобывающие компании испытывают дефицит в современных технологиях и готовы вкладывать деньги в разработку перспективных идей и проектов.
– Уверены в том, что новые идеи будут востребованы, получат финансовую поддержку?
– Прежде, чем принять решение о создании технопарка, была проведена большая исследовательская работа. Смотрели: на каких направлениях промышленности можно сделать упор? Была выбрана нефтегазовая добыча. Но мы также надеемся, что у нас будут разработки в области энергетики, транспорта, медицины. Раньше ведь в Тюмени были мощные заводы, в том числе машиностроительный, хорошие инженеры, конструкторы. Надеемся, что удастся возродить и машиностроительную отрасль.
– Будет ли тюменский технопарк самоокупаемым, если нет, то из каких источников предполагается финансирование?
– Существуют разные типы технопарков. К примеру, Новосибирский – в большей степени академический, там делается упор на разработку фундаментальных вещей, и финансируется он, соответственно, за счет государства. У нас – коммерческий проект. Чтобы поддерживать баланс спроса и предложения, мы предполагаем черпать инновационные ресурсы из нескольких источников. Во-первых, у нас каждый вуз проводит свои конкурсы инновационных программ, куда ежегодно заявляются 80-90 проектов. Второе, департамент стратегического развития тоже проводит ежегодный областной конкурс, куда может заявиться любой изобретатель или рационализатор. Кстати, ведь далеко не каждый изобретатель готов открыть собственное предприятие. Человек зачастую стремится просто запатентовать свое изобретение и потом его продать. И в этом мы можем оказать поддержку. А тот, кто заинтересуется в открытии собственного предприятия, должен будет подать заявку на экспертный совет. После одобрения идеи экспертным советом, мы можем оказать необходимую поддержку в организации предприятия.
– Что будет представлять из себя вторая очередь технопарка?
– На первой очереди мы бы хотели отработать модель управления технопарком. Площадка под вторую очередь уже готовится. Она будет располагаться в районе озера Алебашево, площадь второй очереди порядка 75 гектаров. Там также будут размещаться бизнес-инкубатор, якорные резиденты, но помимо этого, проектируется лабораторный корпус, где будет проводиться проверка результатов научных исследований, и опытное конструкторское мини-производство. Это универсальное производство, где можно будет изготовить опытный образец, который в дальнейшем можно запатентовать. В структуру технопарка также войдут Экспоцентр, гостиничный комплекс.
– Из каких источников финансируется строительство технопарка?
– ДК «Геолог» – это собственность субъекта федерации. Половину средств на реконструкцию здания выделил субъект федерации, вторую половину – Минсвязь. Что касается второй очереди, есть предварительная договоренность, что инженерные коммуникации и инженерная подготовка полностью делаются за счет субъекта федерации, а дальше, возможно, будут привлечены частные инвесторы.
– Когда, думаете, можно будет говорить о первых результатах деятельности технопарка?
– Пока рано загадывать. В конце сентября планируется ввод здания в эксплуатацию, затем заселение. Наша задача на первоначальном этапе затронуть предпринимательскую, изобретательскую жилку людей, показать, что человек может с нашей помощью организовать собственный бизнес, если у него есть хорошая идея. В нашей стране аналогов тюменского технопарка нет, да и за рубежом их не так много. Будем работать, и результат будет.