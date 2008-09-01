ТРЦ «Премьер» приглашает тюменцев посетить фотовыставку

«Сделал это, чтобы принести людям радость, - объясняет Данилевский цели создания выставки, - Иногда люди говорят, что могут смотреть на какую-то из работ часами, иногда говорят, что таких фотографий у них никогда в жизни не было. Это приятно. Фотография – это доля секунды из жизни, нужно уметь поймать нужный кадр, чтобы он был совершенен без обработки».