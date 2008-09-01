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ТРЦ «Премьер» приглашает тюменцев посетить фотовыставку

1 сентября 2008, 16:24
Вот уже два года посетители ТРЦ «Премьер» имеют возможность не только совершать покупки и посещать кинотеатр, но и приобщиться к высокому искусству фотографии.

На первом этаже здания периодически обновляется фотовыставка. Организатор данного приятного и полезного начинания – Николай Сульженко, член художественного совета фотоклуба «ФотоРегион». Выставка не является коммерческой, поэтому открыта для любых талантливых фотографов как Тюмени, так и Тюменской области. От претендентов требуется только желание и хорошие фотографии.

В этом месяце посетители любуются работами Даниила Данилевского. Завораживающие пейзажи и интерьеры ночных клубов, цветные и черно-белые фотографии приковывают внимание. Как поясняет автор, за четыре года работы в ночном клубе у него накопилось 4 000 фото, из которых он отобрал 40 для показа широкой публике.

«Сделал это, чтобы принести людям радость, - объясняет Данилевский цели создания выставки, - Иногда люди говорят, что могут смотреть на какую-то из работ часами, иногда говорят, что таких фотографий у них никогда в жизни не было. Это приятно. Фотография – это доля секунды из жизни, нужно уметь поймать нужный кадр, чтобы он был совершенен без обработки».

Посмотреть экспозицию можно до конца текущей недели.

#Новости#Премьер#Фотография#Ксения#Культура
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