ТРЦ «Премьер» приглашает тюменцев посетить фотовыставку

На первом этаже здания периодически обновляется фотовыставка. Организатор данного приятного и полезного начинания – Николай Сульженко, член художественного совета фотоклуба «ФотоРегион». Выставка не является коммерческой, поэтому открыта для любых талантливых фотографов как Тюмени, так и Тюменской области. От претендентов требуется только желание и хорошие фотографии.
В этом месяце посетители любуются работами Даниила Данилевского. Завораживающие пейзажи и интерьеры ночных клубов, цветные и черно-белые фотографии приковывают внимание. Как поясняет автор, за четыре года работы в ночном клубе у него накопилось 4 000 фото, из которых он отобрал 40 для показа широкой публике.
«Сделал это, чтобы принести людям радость, - объясняет Данилевский цели создания выставки, - Иногда люди говорят, что могут смотреть на какую-то из работ часами, иногда говорят, что таких фотографий у них никогда в жизни не было. Это приятно. Фотография – это доля секунды из жизни, нужно уметь поймать нужный кадр, чтобы он был совершенен без обработки».
Посмотреть экспозицию можно до конца текущей недели.