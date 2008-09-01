Студентов ТюмГУ поздравили с началом учебного года

Ректор ТюмГУ Геннадий Чеботарев поведал о преимуществах выбранного вуза, отметив, что в инфраструктуру университета входит не только научно-исследовательский комплекс, но и развитая база для отдыха и творчества.
Президент университета Геннадий Куцев добавил, что на студентов возлагается большая ответственность. По его словам, около одной трети поступивших школьников не получают дипломы по причине собственной лени. «Не стройте иллюзий, что мы будем вас учить, мы будем помогать вам учиться», - заметил ректор.
Поздравили первокурсников и бывшие студенты университета, сегодня – преуспевающие люди. Александр Яковлевич Юффа, президент концерна «НИККА», вице-президент Попечительского совета ТюмГУ сказал, что «день поступления в вуз сродни дню вступления в брак» - такой же ответственный, определяющий всю дальнейшую жизнь.
После официальных приветствий студенты разошлись по своим факультетам, торопясь осмотреть аудитории, в которых им предстоит учиться еще пять лет.