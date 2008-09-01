Студентов ТюмГУ поздравили с началом учебного года

Президент университета Геннадий Куцев добавил, что на студентов возлагается большая ответственность. По его словам, около одной трети поступивших школьников не получают дипломы по причине собственной лени. «Не стройте иллюзий, что мы будем вас учить, мы будем помогать вам учиться», - заметил ректор.