Новая выставка тюменского художника открылась в музее ИЗО

Произведения талантливейшего тюменского художника Александра Мурычева открыла тюменцам выставка «Память сердца. Тюмень и Приисетье» в музее изобразительных искусств 29 августа.
Более двухсот живописных и графических произведений представлено в экспозиции юбилейной ретроспективной выставки старейшего художника Тюмени А.И. Мурычева (1918 – 1986). Родился художник в старинном сибирском селе Онуфриево – самом богатом и красивом в Приисетье. Но его личная и творческая судьба оказалась тесно связана с Тюменью. Здесь он сформировался как художник, здесь протекала вся его биография. Поэтому не случайно главной темой его творчества становится городской пейзаж.
Расположилась выставка в двух залах. Первый посвящен кровной Родине Александра Мурычева – Приисетью, а второй – его душевной Родине, Тюмени. Торжественное открытие выставки началось с рассказа о художнике куратором выставки - Сезевой Натальей Ивановной. Перехватило программу выступление русского народного хора «Горница», приехавшего специально на открытие из исетского дома культуры. Особую благодарность выразили и исетскому музею, за некоторые предоставленные картины. Во втором зале, под городской романс «прогулки по старому городу» в исполнении известного тюменского дуэта – Михаила Яблокова и Жанны Ермаковой, посетители любовались улочками и домами старинной Тюмени. Под каждой картиной подписано название улицы и номер дома. Многих изображенных строений уже нет, такие картины в музее поместили в черные рамки. Поэтому эти произведения имеют не только художественную ценность, но и историческую.
«Этот художник имеет особую ауру» – считает Наталья Ивановна – «Мурычев – это то, что называется Россией. Не громкое, не эффектное искусство, а самобытное».
Постепенно открытие выставки стало перерастать в вечер памяти художника. Его друзья и коллеги делились светлыми воспоминаниями об этом человеке. Каждый упомянул не только о таланте Александра Мурчева, но и о его честной, светлой, чистой душе, о его скромном нраве и в то же время правдивой прямолинейности, о критическом отношении к своему творчеству.
В планы музея входит издать сувенирный альбом с работами художника. Продлится выставка до 15 ноября.