Новая выставка тюменского художника открылась в музее ИЗО

Расположилась выставка в двух залах. Первый посвящен кровной Родине Александра Мурычева – Приисетью, а второй – его душевной Родине, Тюмени. Торжественное открытие выставки началось с рассказа о художнике куратором выставки - Сезевой Натальей Ивановной. Перехватило программу выступление русского народного хора «Горница», приехавшего специально на открытие из исетского дома культуры. Особую благодарность выразили и исетскому музею, за некоторые предоставленные картины. Во втором зале, под городской романс «прогулки по старому городу» в исполнении известного тюменского дуэта – Михаила Яблокова и Жанны Ермаковой, посетители любовались улочками и домами старинной Тюмени. Под каждой картиной подписано название улицы и номер дома. Многих изображенных строений уже нет, такие картины в музее поместили в черные рамки. Поэтому эти произведения имеют не только художественную ценность, но и историческую.