На Цветном бульваре Ford от Сбербанка нашел своего хозяина

Автомобиль Ford Fiesta отправиться в Нефтеюганский район к счастливой вкладчице Западно-Сибирского банка Сбербанка России. Анна не присутствовала на розыгрыше. Радостную новость ей сообщил ведущий акции прямо по телефону. Также от «Военно-страховой компании» Анна получит в подарок бесплатное страхование автомобиля на 6 месяцев.
Были разыграны другие поощрительные призы: термосы, пледы, зонты с фирменной символикой, а также наборы для барбекю, корзины для пикника и дорожные сумки на колесах. Однако большая часть призов все еще ждет своих обладателей – эти вкладчики не присутствовали на церемонии розыгрыша.
Всего в акции принимали участие более 17 000 вкладчиков и лишь немногие из них собрались в прошедшую субботу на Пешеходном бульваре. Среди присутствующих оказались жители Ямало-ненецкого и Ханты-мансийского округов. На церемонию вручения призов пришли обладатели нескольких вкладов – шести, восьми и даже десяти. Постоянные вкладчики банка, конечно, не остались без подарков-сувениров.
Церемония награждения проходила в рамках праздничного концерта от Сбербанка. Зрителей развлекали своими выступлениями тюменские артисты: певец Игорь Володин, шоу-балет АртФорм, певица Елена Санникова. И взрослых, и детей порадовал фокусник Алексей Велесов.
За правильностью и честностью результатов розыгрыша следила специальная конкурсная комиссия, председателем которой стала Нона Звягинцева – заместитель председателя Правления банка.