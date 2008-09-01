На Цветном бульваре Ford от Сбербанка нашел своего хозяина

Были разыграны другие поощрительные призы: термосы, пледы, зонты с фирменной символикой, а также наборы для барбекю, корзины для пикника и дорожные сумки на колесах. Однако большая часть призов все еще ждет своих обладателей – эти вкладчики не присутствовали на церемонии розыгрыша.