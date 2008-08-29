Вышел в свет третий том книги об аграриях Тюменской области

Первичные материалы предоставлены администрациями районов южной и северной зоны области при непосредственном участии Глав администраций и сельских муниципальных образований. Для формирования сборника были использованы документы государственных учреждений Тюменской области, а также книги и документы районных землячеств, данные предприятий и ведомств, личных архивов о людях и их делах.