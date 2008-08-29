Вышел в свет третий том книги об аграриях Тюменской области

Далекое и близкое». Данное издание продолжает собрание биографических данных о сельских работниках, удостоенных правительственных наград, работавших в аграрном секторе экономики с момента образования области, и тех, кто продолжает трудиться на Тюменской земле. Издающей организацией выступила Тюменская государственная сельскохозяйственная академия.
Книга воскрешает в словах и фотографиях события прошедшего 60-летия. Воспоминания ветеранов, высказывания нынешних руководителей наполняют оптимизмом молодое поколение сельских тружеников. В описаниях их жизненного пути слышится гордость за свершенные трудовые заслуги, надежда на лучшее будущее.
Первичные материалы предоставлены администрациями районов южной и северной зоны области при непосредственном участии Глав администраций и сельских муниципальных образований. Для формирования сборника были использованы документы государственных учреждений Тюменской области, а также книги и документы районных землячеств, данные предприятий и ведомств, личных архивов о людях и их делах.
Книгу рекомендуют к прочтению широкому кругу читателей, однако в первую очередь она будет интересна людям, которые имеют прямое отношение к сфере сельского хозяйства.