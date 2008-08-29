nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Ишиме появится скалодром

29 августа 2008, 16:08
Модульный скалодром для любителей альпинизма будет установлен в спортивном зале на стадионе «Центральный» в Ишиме.

Как сообщили корреспонденту Nashgorod.ru в пресс-службе ишимской администрации, вопрос о финансировании установки во время очередного визита в город решил губернатор Владимир Якушев. Из областного бюджета на монтаж скалодрома, а также на благоустройство территории в детском саду № 7 будет выделено пять миллионов рублей.

Также выделят более девяти миллионов рублей на реконструкцию улицы Карла Маркса, на содержание дорог – около 35-ти миллионов рублей. Деньги потратят на обустройство мест массового отдыха, детских площадок, содержание насосных станций, обрезку деревьев, организацию уличного освещения вблизи школ и дошкольных учреждений.

#Новости#Скалолазание#Ишим#Ксения#Спорт
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25