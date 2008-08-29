В Ишиме появится скалодром

Как сообщили корреспонденту Nashgorod.ru в пресс-службе ишимской администрации, вопрос о финансировании установки во время очередного визита в город решил губернатор Владимир Якушев. Из областного бюджета на монтаж скалодрома, а также на благоустройство территории в детском саду № 7 будет выделено пять миллионов рублей.