В Ишиме появится скалодром

Как сообщили корреспонденту Nashgorod.ru в пресс-службе ишимской администрации, вопрос о финансировании установки во время очередного визита в город решил губернатор Владимир Якушев. Из областного бюджета на монтаж скалодрома, а также на благоустройство территории в детском саду № 7 будет выделено пять миллионов рублей.
Также выделят более девяти миллионов рублей на реконструкцию улицы Карла Маркса, на содержание дорог – около 35-ти миллионов рублей. Деньги потратят на обустройство мест массового отдыха, детских площадок, содержание насосных станций, обрезку деревьев, организацию уличного освещения вблизи школ и дошкольных учреждений.