Тюменские студенты готовы к «бою»!

Несмотря на то, что руководство вузов старается не проявлять озабоченность, можно уловить некоторую растерянность в оценке результатов приемной кампании. У нее сразу несколько особенностей. Во-первых, все вузы с этого года обязали учитывать результаты ЕГЭ при поступлении, во-вторых, разделение, коснувшееся гуманитарных специальностей, на две формы обучения – бакалавриат и магистратуру. Что это такое и с чем его едят – толком пока не понимают не то что студенты и их родители, но и сами преподаватели вузов. Достаточно сказать, что большинство специалистов, которых будет выпускать ТюмГУ с этого года, будут иметь степень бакалавра. Для обучения на магистра, студенту придется, по окончании тюменского вуза, поступить в один из вузов Москвы, Санкт-Петербурга или Екатеринбурга.