Тюменские студенты готовы к «бою»!

Уже второго сентября, на следующий день после торжественных посвящений в студенты, которые каждый вуз проведет в соответствии с собственными традициями, начнутся занятия в аудиториях.
В этом году ряды студенческой молодежи Тюмени пополнили около 20 тысяч «новобранцев». Девять тысяч первокурсников на очную и заочную формы обучения примет ТюмГНГУ, две тысячи студентов – головной вуз ТюмГУ, в других вузах – строительной, медицинской, сельскохозяйственной академиях, академии культуры и искусств, юридическом институте – количество студентов, конечно, меньше.
Можно сказать, что приемная кампания в вузы завершена, хотя в ряде филиалов еще идет прием документов на заочную форму обучения, так что попробуем подвести первые итоги.
Несмотря на то, что руководство вузов старается не проявлять озабоченность, можно уловить некоторую растерянность в оценке результатов приемной кампании. У нее сразу несколько особенностей. Во-первых, все вузы с этого года обязали учитывать результаты ЕГЭ при поступлении, во-вторых, разделение, коснувшееся гуманитарных специальностей, на две формы обучения – бакалавриат и магистратуру. Что это такое и с чем его едят – толком пока не понимают не то что студенты и их родители, но и сами преподаватели вузов. Достаточно сказать, что большинство специалистов, которых будет выпускать ТюмГУ с этого года, будут иметь степень бакалавра. Для обучения на магистра, студенту придется, по окончании тюменского вуза, поступить в один из вузов Москвы, Санкт-Петербурга или Екатеринбурга.
К ЕГЭ – тоже отношение не однозначное. В приемной комиссии, к примеру, ТюмГНГУ, считают, что единый госэкзамен закроет дорогу в вузы многим талантливым ребятам. Дело в том, что при неудовлетворительной оценке хотя бы по одному предмету за ЕГЭ, молодой человек уже не может претендовать на поступление в вуз. Тогда как, к примеру, это может быть оценка за гуманитарный предмет, а у человека талант к естественным наукам.
Одним из доводов в пользу ЕГЭ называли то, что единый экзамен избавит абитуриентов из отдаленных районов от необходимости ехать в вуз на время поступления, сократит расходы на дорогу, проживание. На деле это себя не оправдало. Большинство поступающих все равно вынуждено ехать в вуз, чтобы сдать документы, получить на месте необходимые консультации, разобраться в непростой схеме зачисления, в случае необходимости, оплатить учебу. И тут нужно отметить, что практически ни один из тюменских вузов не предоставляет своим абитуриентам на время поступления места в общежитиях, как это было раньше. Иногородняя молодежь вынуждена ехать с родителями или родственниками, искать жилье через агентства, переплачивая вдвое. И решать эту проблему в ближайшее время вузы не намерены.
Больше, чем гражданскому населению, в данном случае, повезло абитуриентам ведомственных вузов. В Тюменском юридическом институте в этом году 200 первокурсников. Все они, с момента сдачи экзаменов и до окончания вуза, будут обеспечены местами в общежитиях-казармах и находиться на полном гособеспечении. Кстати, в ТЮИ МВД России обучают сотрудников милиции для нескольких районов. Только около 100 нынешних новобранцев – с юга тюменской области, 60 человек – из Югры, 20 – с Ямала, 12 – представители Курганской области. А вот для студентов общеправового факультета ТЮИ общежития тоже не предусмотрены, и обучаться они будут на договорной основе.
Как бы там ни было, а летняя абитуриентская страда позади. Уже с первого сентября для новоиспеченных студентов начнется новая жизнь. Пусть она подарит им хорошие знания и отличные воспоминания.