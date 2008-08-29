“С широко закрытыми глазами” или как правильно оценить квартиру при осмотре

Первое правило гласит – осматривайте квартиру при солнечных лучах. Это условие позволит реально взглянуть и на жилье и на местность, где расположен дом. Естественно, что если владельцы квартиры ни в какую не согласны с полным дневным освещением, то это явится дополнительным фактором к внеплановому осмотру местных “достопримечательностей”. Явно здесь что-то нечисто, и в прямом и в переносном смысле. Посещать осматриваемую жилплощадь лучше в первой половине дня в будни – именно в это время вашим глазам предстанет полная картина о шумности и возможной загазованности района.