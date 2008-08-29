“С широко закрытыми глазами” или как правильно оценить квартиру при осмотре

В то время, как обладатель собственности, выставленной на продажу, готовит ее, чтобы выставить в выгодном свете “пред светлы очи” потенциального покупателя, мы с вами пройдем “краткий курс молодого бойца”, т.е. человека, желающего не ошибиться в выборе приобретаемого жилья.
Первое правило гласит – осматривайте квартиру при солнечных лучах. Это условие позволит реально взглянуть и на жилье и на местность, где расположен дом. Естественно, что если владельцы квартиры ни в какую не согласны с полным дневным освещением, то это явится дополнительным фактором к внеплановому осмотру местных “достопримечательностей”. Явно здесь что-то нечисто, и в прямом и в переносном смысле. Посещать осматриваемую жилплощадь лучше в первой половине дня в будни – именно в это время вашим глазам предстанет полная картина о шумности и возможной загазованности района.
Правило второе: не поленитесь ознакомиться с транспортной и торговой инфраструктурой местности, в которой вам, возможно, доведется жить. Собственные впечатления лучше конспектировать, чтобы потом проанализировать возможные варианты в спокойной домашней обстановке. Подъезд не последний момент в оценке презентабельности приобретаемого жилья и не исключено, что именно он даст полную картину социума, проживающего в доме.
Стоит также воспользоваться бесплатными услугами местного “справочного бюро”, т.е. бабушек-старушек. Обычно именно они выдают всю информацию сполна, не упуская никаких “пикантных” подробностей из жизни проживающих в доме.
Правило третье: обязательно проведите “блиц-интервью” с наиболее благожелательно настроенными соседями. Расспросите их о работе ЖЭКа, об отоплении дома в зимний период, о кап. ремонтах, проводимых в доме и т.д. Соседи предоставят и сведения о близлежащих магазинах, автомобильных стоянках, остановках общественного транспорта. Все полученные сведения можно сравнить с той приукрашенной “лапшой”, которую вам обязательно повесят на уши владельцы осматриваемой жилой недвижимости. Таким образом станет понятен тот коэффициент поправок на который стоит умножать данные, полученные от хозяев квартиры.
Правило четвертое: учитывайте при осмотре квартиры возможности косметического ремонта! Подобная процедура осуществляется хозяевами квартиры в большей степени из-за желания завуалировать проблемные зоны. Да и сам бутафорский ремонт обычно выполняется на любительском уровне и без привлечения ощутимых денежных средств и профессиональных специалистов.
Возьмите с собой на осмотр квартиры человека, разбирающегося в строительстве и ремонтах. Оплата услуг консультатнта явится небольшим денежным вливанием по сравнению с теми тысячами, которые придется выложить за возможный ремонт в будущем.
Правило пятое: обращайте внимание на потолки в квартире. Свежая краска на потолке явится сигналом о том, что либо соседи могут страдать амнезией и не закрывать водопроводные краны, либо крыша над головой протекает (в случае если квартира расположена на последнем этаже). Проверьте и простучите всю сантехнику, оцените чистоту воды и силу напора. Электропроводка – это вообще отдельная история и ее проверке стоит уделить столько внимания, сколько возможно. Одним словом – не ленитесь и заглядывайте в каждый укромный уголок квартиры, в которой вам, возможно, предстоит жить! Будьте одновременно и критиком и аналитиком.