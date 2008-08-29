Патрульно-постовая служба Тюмени нас бережет

Сотрудники ППС ежедневно принимают участие в раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений (убийств, грабежей, разбоев). С начала года ими раскрыто 533 преступления, выявлено 11326 административных правонарушений, задержано 94 лица, находящихся в розыске, изъято 76 похищенных сотовых телефонов.
Как пояснил Александр Николаевич, сотовые телефоны – самая «популярная» кража в последние годы. Срывать шапки уже «не модно». Значительная часть преступлений совершается после распития спиртных напитков. Алкоголь провоцирует агрессию, которая бывает направлена не только на потенциальных жертв, но и на подельников. Другими словами, выпив, люди не только смелеют и с большей легкостью «встают на кривую дорожку», но и начинают выяснять отношения между собой.
Благодаря созданию патрульно-постовой службы количество желающих совершить преступление заметно снижается. Так, за 7 месяцев в тех местах, где стоит патруль, было совершено всего 3 преступления.
Сотрудники ППС регулярно поощряются премиями за счет областного бюджета. Размер премии ранжируется в зависимости от степени трудности работы. Стандартная зарплата сотрудника ППС – 15 000 рублей. Если же активно участвовать в раскрытии различных преступлений, можно даже удвоить заработок. Система поощрений создана для того, чтобы привлечь в состав сотрудников молодых людей. Ведь работа в ППС не только интересная, но и сложная.