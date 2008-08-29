Патрульно-постовая служба Тюмени нас бережет

Как пояснил Александр Николаевич, сотовые телефоны – самая «популярная» кража в последние годы. Срывать шапки уже «не модно». Значительная часть преступлений совершается после распития спиртных напитков. Алкоголь провоцирует агрессию, которая бывает направлена не только на потенциальных жертв, но и на подельников. Другими словами, выпив, люди не только смелеют и с большей легкостью «встают на кривую дорожку», но и начинают выяснять отношения между собой.