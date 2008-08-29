Около 200 млн руб выделит областной бюджет на обеспечение жильем молодых семей Тюменского района

На встрече с журналистами сегодня, 29 августа, директор департамента АПК Тюменской области Владимир Ковин сообщил, что в первом полугодии текущего года из областного бюджета были перечислены 90,2 млн. рублей, а также 78,5 млн. рублей в счет федеральной доли (на основании п.2.2.2. Договора между Минсельхозом России и Департаментом финансирование расходов федерального бюджета осуществляется за счет областных средств). Из федерального бюджета было перечислено в бюджет области 10,6 млн. рублей.