Около 200 млн руб выделит областной бюджет на обеспечение жильем молодых семей Тюменского района

В связи с утверждением новых правил предоставления за счет средств федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов РФ на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Постановлением Правительством Тюменской области от 5 мая 2008 года было утверждено Положение о порядке формирования и утверждения списков, выдачи свидетельств и социальных выплатах молодым семьям и молодым специалистам - участникам ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года».
В настоящее время органы местного самоуправления начали выдачу свидетельств участникам 2008 года, которые были утверждены Приказом Главного управления строительства Тюменской области от 13.05.2008 г. №466-од. Продолжается реализация мероприятий по обеспечению жильем участников прошлых лет, еще не реализовавших свои свидетельства.
На встрече с журналистами сегодня, 29 августа, директор департамента АПК Тюменской области Владимир Ковин сообщил, что в первом полугодии текущего года из областного бюджета были перечислены 90,2 млн. рублей, а также 78,5 млн. рублей в счет федеральной доли (на основании п.2.2.2. Договора между Минсельхозом России и Департаментом финансирование расходов федерального бюджета осуществляется за счет областных средств). Из федерального бюджета было перечислено в бюджет области 10,6 млн. рублей.
Всего в первом полугодии 2008 года 61 участник построили и купили жилья на общую площадь 4,7 тыс. кв. метров.