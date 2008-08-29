Неблагополучные тюменские семьи ждет помощь

Центр собрал в своем конференц-зале тюменских специалистов, руководителей и социальных работников из Тобольска, Ишима, Омутинского района, Тюмени. Целью мероприятия стала отработка инновационной технологии «Оказание комплексной помощи несовершеннолетним и их семьям в условиях стационарных реабилитационных отделений», разработанной центром «Семья» и департаментом социального развития Тюменской области.
Инновационная технология была представлена слушателям в форме слайд-шоу с одновременным обсуждением спорных моментов.
Зачем же нужно что-то менять в работе с неблагополучными семьями? – такой вопрос открыл семинар. Ответы пошли один за другим и все сводились к следующему: сейчас работа проходит в форме скорой помощи, решаются насущные проблемы семьи, но корень зла не истребляется и вскоре все снова становится на прежние места. Пьянство, родительские конфликты, конфликты между детьми и родителями, уклонение от воспитания – вот основные проблемы.
«Таких семей сегодня достаточное количество» - говорит Надежда Павловна Лушникова – заместитель директора центра «Семья» - «Все они стоят на учете в базе данных несовершеннолетних и их семей в группе «особого внимания», все под пристальным наблюдением. Но практика показала, что работа с ними должна вестись по-другому».
Если раньше ребенка отрывали от семьи и помещали в реабилитационный центр, то согласно новой программе реабилитации будет подвергаться вся семья. Семьи будут жить в стационаре, где с ними будут работать специалисты по социальной работе, психологи, юристы, социальные педагоги. Помощь должна проходить вплоть до, например, учебы пользоваться стиральной машинкой, готовить. Семья должна увидеть, что есть другая жизнь и стремится к этой жизни уже вне стационара.
Главная задача – замотивировать родителей на выход из трудной жизненной ситуации и принятие решений, а специалисты центра должны профессионально в этом им помочь. Для этого работа и маршрут семьи должны быть прописаны, и четко соблюдаться. После выхода семьи из стационара она остается под пристальным присмотром специалистов ведомств системы профилактики. Кроме того, семье назначается наставник, который сможет оказать им своевременную помощь и поддержку.
Уже сейчас в Тобольске сделаны первые шаги по внедрению новой технологии. Сложностей, конечно, много. Главные пока - это проблемы с помещением и с согласованностью с роспотребнадзором. В Тюмени осуществление новой технологии начнется с первого октября. Впереди много трудностей, но социальные работники готовы к ним и полны энтузиазма.