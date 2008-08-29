Неблагополучные тюменские семьи ждет помощь

Если раньше ребенка отрывали от семьи и помещали в реабилитационный центр, то согласно новой программе реабилитации будет подвергаться вся семья. Семьи будут жить в стационаре, где с ними будут работать специалисты по социальной работе, психологи, юристы, социальные педагоги. Помощь должна проходить вплоть до, например, учебы пользоваться стиральной машинкой, готовить. Семья должна увидеть, что есть другая жизнь и стремится к этой жизни уже вне стационара.