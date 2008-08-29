«Арсенал +» дарит тюменцам подарки

Весёлые тусовки, гламурные вечеринки, милые семейные торжества – всегда хочется запечатлеть эти приятные воспоминания на фотографиях. Но неуместное любопытство в печатных салонах, может нарушить тайну вашей личной жизни – смешную, курьезную, а возможно и пикантную, открытую только для близких людей. Ваша тайна должна остаться только вашей. Печатайте фотографии дома!
Купив фотопринтер Хьюлетт-Паккард c 05.08.08 по 15.09.08 в салонах компьютерной техники «Арсенал +», вы не только защищаете свои секреты от общего взора, но и получите 100 листов фото-бумаги в подарок.
Подобрать фотопринтер НР, соответствующий Вашим требованиям, помогут консультанты розничных салонов компании «Арсенал +», расположенных по адресам:
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