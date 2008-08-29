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«Арсенал +» дарит тюменцам подарки

29 августа 2008, 12:11
Купив фотопринтер Хьюлетт-Паккард c 05.08.08 по 15.09.08 в салонах компьютерной техники «Арсенал +», вы не только защищаете свои секреты от общего взора, но и получите 100 листов фото-бумаги в подарок.
Сюжет
Тюмень

Весёлые тусовки, гламурные вечеринки, милые семейные торжества – всегда хочется запечатлеть эти приятные воспоминания на фотографиях. Но неуместное любопытство в печатных салонах, может нарушить тайну вашей личной жизни – смешную, курьезную, а возможно и пикантную, открытую только для близких людей. Ваша тайна должна остаться только вашей. Печатайте фотографии дома!

Купив фотопринтер Хьюлетт-Паккард c 05.08.08 по 15.09.08 в салонах компьютерной техники «Арсенал +», вы не только защищаете свои секреты от общего взора, но и получите 100 листов фото-бумаги в подарок.

Подобрать фотопринтер НР, соответствующий Вашим требованиям, помогут консультанты розничных салонов компании «Арсенал +», расположенных по адресам:

- ТРЦ «Фаворит», ул. Гнаровской, 12;

- ТРЦ «Премьер», ул. 50 лет ВЛКСМ, 63;

- ул. Хохрякова 47;

- ул. Ленина 15.

Более подробную информацию Вы можете узнать:

- в службе информации по тел.: (3452) 79-70-70

- на сайте: arsplus.ru

#Новости#Конкурсы#Тюмень#Ксения#Общество
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