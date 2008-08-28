Видеокамеры помогут предотвратить преступления в Тюмени

В настоящее время видеокамеры установлены на 17 площадях: Цветной бульвар, площадь Труда, сквер Немцова, площадь у филармонии, площадь Борцов революции, Центральная площадь, площадь Согласия и примирения, площадь Памяти, Текутьевский бульвар, сквер Славянский, сквер Депутатов, площадь у ДК «Строитель», площадь у автовокзала, аллея Молодоженов, площадь у ЖД-вокзала, Тюменский ипподром, площадь у Краеведческого Музея.