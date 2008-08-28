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Видеокамеры помогут предотвратить преступления в Тюмени

28 августа 2008, 15:48
В наиболее криминогенных местах Тюмени планируется установить 675 видеокамер. Об этом сообщил журналистам заместитель командира Отдельного батальона ППСМ при ГУВД по Тюменской области майор милиции Ченцов Александр Николаевич.
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Тюмень

В настоящее время видеокамеры установлены на 17 площадях: Цветной бульвар, площадь Труда, сквер Немцова, площадь у филармонии, площадь Борцов революции, Центральная площадь, площадь Согласия и примирения, площадь Памяти, Текутьевский бульвар, сквер Славянский, сквер Депутатов, площадь у ДК «Строитель», площадь у автовокзала, аллея Молодоженов, площадь у ЖД-вокзала, Тюменский ипподром, площадь у Краеведческого Музея.

Для обслуживания камер предусмотрено 27 операторов, которые работаю круглые сутки. С начала года при помощи нововведения было раскрыто 6 преступлений: грабежи и кражи.

В основном же камеры устанавливаются для профилактики административных правонарушений. Статистика доказывает их эффективность: количество зарегистрированных преступлений в тех местах, где камеры установлены, снизилось почти вдвое.

#Новости#Криминал#Происшествия#Тюмень#Ксения#Общество
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