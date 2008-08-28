Тюменские «муравьи» проводили «Трудовое лето 2008»

После пасмурного неба и скучных дождей, наконец, выглянуло солнце, которое так необходимо на детском празднике.
Напомним, что фестиваль явился итогом реализации программ временной занятости подростков и молодежи на территории г. Тюмени летом 2008 года. В этот период в программе было задействовано 3875 подростков и 175 бригадиров. 700 рабочих мест было создано на базе общеобразовательных учреждений города, более 160 подростков работали на тюменских предприятиях.
Единым работодателем для «Отрядов мэра» выступил Тюменский молодежный социально-деловой центр. Самое большое количество рабочих мест создано на благоустройстве – 1938 (64,3%), 799 подростков работали помощниками организаторов досуга в пришкольных лагерях дневного пребывания, 99 – организовывали досуг на детских и спортивных площадках во дворах, 179 ребят работали в учреждениях культуры и социальной защиты населения.
Средняя заработная плата в месяц для подростков составила 3 000 рублей. Такой доход пришелся кстати каждому ребенку, учитывая то, что 50 % детей – из социально не благополучных семей. Кроме того, лучшие работники были награждены путевками на слеты активистов в Тюмени, «Ребячьей Республики», Санкт-Петербурге и туристическими путевками в Париж. Как пояснила корреспонденту Nashgorod.ru Прокопьева Марина, начальник отдела содействия трудоустройству подростков и молодежи, счастливчики отбирались по уровню качества проведенной работы и по времени занятости.
Вручить путевки пригласили Главу администрации Тюмени Евгения Кувайшева; почетными гостями мероприятия стали выпускники «Отрядов мэра», о которых подростки приготовили специальные презентации.
Во время фестиваля работали творческие и спортивные площадки. Честно трудившиеся подростки смогли, в итоге, отдохнуть и познакомиться с «коллегами». Лица детей излучали свет, не то от радости последним летним денькам, не то от ощущения наступившей свободы.