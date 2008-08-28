Тюменские «муравьи» проводили «Трудовое лето 2008»

Средняя заработная плата в месяц для подростков составила 3 000 рублей. Такой доход пришелся кстати каждому ребенку, учитывая то, что 50 % детей – из социально не благополучных семей. Кроме того, лучшие работники были награждены путевками на слеты активистов в Тюмени, «Ребячьей Республики», Санкт-Петербурге и туристическими путевками в Париж. Как пояснила корреспонденту Nashgorod.ru Прокопьева Марина, начальник отдела содействия трудоустройству подростков и молодежи, счастливчики отбирались по уровню качества проведенной работы и по времени занятости.