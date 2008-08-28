Иностранцы в Тюмени

В Тюмени все чаще можно увидеть афроамериканца, или услышать иностранную речь. Если 10 лет назад это вызывало удивление, а порой и негативную для «чужеземца» реакцию, то теперь самый распространенный отзыв – это здоровый интерес.
Кто они, эти люди из разных уголков мира? Что привело их в Сибирь и как им тут живется? С этими вопросами корреспондент Nashgorod.ru обратилась к нашим гостям-иностранцам.
Сабрин Фино, Франция, логист
- Я уехала из Парижа, когда мне было 18 лет. Мне хотелось работать за границей. После Мадагаскара, Таити, Азии мой брат, работавший в ООН, натолкнул меня на мысль о Камбодже. Я проработала там пять лет, но в 1997 году я решила уехать. Я приехала домой, но поняла, что потеряна в своей стране. Люди, которых я знала, стали совсем другими. Они говорили о каких-то банальных проблемах, которые казались такими ничтожными, по сравнению с проблемами тех же детей из Камбоджи.
К счастью, в это время швейцарская компания предложила мне заниматься проектами для России. Первая деловая поездка в Москву настолько меня впечатлила, что я решила выучить русский язык и поступила в университет иностранных языков в Париже. Это трудный язык, я любила и ненавидела его, когда учила.
Два года назад я ездила в Томск на поезде. Было очень интересно общаться с людьми. Русские люди, как погода – то жарко, то холодно – могут быть очень разными. Человек может быть очень талантливым и наоборот. За время путешествия в России я познакомилась со многими выдающимися людьми, в основном актерами и режиссерами: Анна Михалкова, Сергей Маковецкий, Владимир Машков. Я очень люблю русское кино, но, к сожалению, на русском телевидении показывают в основном иностранные фильмы, либо русские фильмы о нерусской реальности.
В Тюмень я приехала три месяца назад, заметила, что с момента первой встречи со страной люди очень изменились. К примеру, женщины стали одеваться элегантно, улучшился уровень сервиса. Тюмень я нашла удобным городом для работы, но в культурном плане он недотягивает до того же Томска. Не хватает чего-то занятного, например, милого бара с джаз-бендом. Мое любимое место здесь – площадь Ленина: во-первых, забавно видеть этот памятник, во-вторых, тут можно посидеть на траве, отдохнуть. Тюмень – безопасный город, я не боюсь здесь ходить пешком в десять вечера. Но меня огорчило, когда я увидела, как пятнадцатилетние девушки пили пиво, как лимонад.
Кроме того, в Тюмени очень высокие цены, они не соответствуют вашему уровню доходов. Нигде больше я не видела такого дисбаланса. Цены на одежду завышены совершенно надуманно, к примеру, французская марка Zara не стоит так дорого нигде! А в маникюрном салоне с меня взяли 2 000 рублей. Я понимаю, цену завысили потому, что я иностранка. Но все должно иметь разумные пределы.
Я не хотела бы прожить всю жизнь в Тюмени, точно так же, как не хотела бы прожить ее в Париже.
Аманда Ботрайт, США, преподаватель
- Меня пригласили преподавать английский язык в Тюмени для русских граждан. Мои студенты – это как люди из иностранных компаний, так и люди, которые хотят изучить язык для себя, для будущей работы. До России я была в различных странах и преподавала 10 лет, в том числе и российским гражданам. Поэтому никаких особенных ожиданий от людей у меня не было. Другое дело – город. Я была в России в 1990 году, 18 лет назад. Мне очень понравилось в Москве и Санкт-Петербурге, но мне было интересно посмотреть другие города, и я подала заявку на вакансии в Нижневартовске и Тюмени. Я ожидала, что Тюмень будет больше похожа на Нижневартовск, то есть будет гораздо меньше по размеру и с более рельефной поверхностью. Я немного скучаю по горам, потому что в Колорадо я часто ездила отдыхать на возвышенности.
Я путешествовала одна по Золотому кольцу России, одна. Мое владение русским языком оставляет желать лучшего, и было немного неприятно, что женщины, продающие билеты в кассе, не хотели войти в мое положение и говорить помедленнее. Возможно, это потому, что им мало платят. Их тоже можно понять. К счастью, в очереди всегда находился человек, чаще всего тинэйджер, который с готовностью разъяснял мне и направления, и цены.
Основное отличие россиян от европейцев и американцев в том, что люди, когда они представлены друг другу, очень дружелюбны. Но я привыкла к тому, что если вы встретились глазами с человеком, вы всегда улыбаетесь и говорите «привет». Здесь же, если я улыбнусь кому-нибудь и скажу «здравствуйте», на меня посмотрят, как на сумасшедшую. В начале для меня это было очень сложно, но теперь я постепенно привыкаю и стараюсь не улыбаться.
Иногда люди принимают меня за русскую, спрашивают меня о направлениях, но потом смотрят на меня, смеются, и ищут кого-нибудь другого. Я не думаю, что я отличаюсь от других людей внешне, но каким-то образом люди узнают, что я не местная. Я заметила, что женщины в России продумывают свой внешний вид более тщательно, чем в Штатах. В моей стране люди одеваются в повседневном стиле, здесь же женщины всегда выглядят очень нарядно: много макияжа, накрашенные ногти, высокие каблуки.
Мое любимое место в Тюмени – это Цветной бульвар, подходящее место для того чтобы отдохнуть, расслабиться, посмотреть на людей. Когда было очень жарко, я предпочитала отдыхать в кофейне «Торшер» или «Шоколандии». Мне кажется, Тюмень достаточно развита, но было бы замечательно, если бы в Тюмени хотя бы раз в месяц показывали фильмы на английском языке. Это полезно и для иностранцев, и для людей, изучающих английский язык.
Я хочу пожелать тюменцам, чтобы они смеялись каждый день и прожили свою жизнь мирно и радостно.
Стефан Фрат, Франция, студент
- Я приезжал в Россию год назад, чтобы выучить русский язык. Моя мама по происхождению русская, поэтому мне была интересна эта страна. В ТюмГУ действовала программа обмена, по которой я и попал сюда. Перед этим я уже был в Москве, мне хотелось жить не в мегаполисе, а в маленьком городе. Выбор пал на Сибирь, экзотическую для меня область.
При ТюмГУ были организованы курсы, где я учил русский язык с другими студентами. Этот язык очень сложный, я до сих пор лучше понимаю его, чем говорю. Очень помогало при изучении живое общение с русскими студентами. Я жил в студенческом общежитии, там было очень весело. Русские студенты очень приветливые, постоянно приглашают тебя попить чаю или пива, зовут на вечеринки, всегда готовы помочь, объяснить тебе что-нибудь.
Меня никто не принимал за француза. Даже когда я приходил в университет, нужно было показывать студенческий билет, а я говорил с акцентом, что я иностранец, меня не хотели пропускать.
Вы спрашиваете, изменилось ли у меня первоначальное представление о Тюмени? Да, здесь не так много медведей, как об этом говорят. (Улыбается). Вообще, Тюмень – достаточно современный город, я думал, он древнее.
Огорчило, что многие люди совершенно невежливые, грубые, особенно продавщицы в продуктовых магазинах, которые никогда не улыбаются и не здороваются. Кроме того, я заметил, что люди здесь очень суеверные, по сравнению с Европой. Я часто видел, как люди стучали по дереву и плевали через плечо, после того, как сказали какую-то нелепость. Также оказывается, нельзя оставлять пустую бутылку на столе во время вечеринки. Мне показалось, что у людей здесь нет индивидуальности в манере одеваться, в выборе имен. Я никогда не встречал столько людей с одинаковыми именами в одной компании.
Больше всего в Тюмени мне понравилось на «Эльдорадо - верхний бор». Там можно купаться и делать барбекю. А вообще здесь мало развлечений, трудно найти интернет-кафе.
Я не думаю, что хотел бы остаться жить в Тюмени, мне нравится путешествовать. Но если бы мне предложили работу с конкурентной заработной платой, я бы согласился. К тому же, русские женщины очень любвеобильны.
Сита Мукасса Хоуп, Конго, музыкант
- Я приехал в Россию, чтобы учиться на программиста. Сейчас я студент-заочник в РХТУ им. Д.И. Менделеева. Мой брат учится во Франции, но в России контракт с университетом стоил дешевле. Русский язык я выучил уже здесь, было очень сложно, но надо!
Два года назад я приехал в Тюмень. Мой знакомый помог найти здесь жилье, город мне очень понравился. Для меня Тюмень – это лучшее место! Сейчас я постоянно гастролирую, пою и играю на барабане на праздниках. К сожалению, в Тюмени мало заказов, поэтому я езжу с выступлениями в другие города. Россия огромная, я объехал ее почти всю, разве что во Владивостоке не был. На концертах я знакомился с русскими музыкантами (Валерий Меладзе, группа «Непара»), очень полюбил русскую музыку, стихи к песням. Заметил, что в России хороших людей больше, чем плохих.
Путешествую я поездом и самолетом. Если еду поездом, то беру купе – стараюсь уединиться. Сами понимаете, люди бывают разные, иногда проявляют повышенное внимание. В Тюмени люблю гулять поздно вечером, когда народу поменьше, по Цветному Бульвару, там очень уютно.
- Хотели бы вы прожить в Тюмени всю жизнь?
- И невозможное возможно!
Джеки Ковап, Зимбабве, инженер
- Мне предложили очень интересную работу, на которую я не могла не согласиться, и мне пришлось поехать в Тюмень. Я выбирала не место, а работу. Прежде мне не доводилось бывать в России, и я подумала: «Почему нет?» Я люблю путешествовать, до этого я уже работала за границей, поэтому предложение работы в России меня не удивило. Я говорю по-английски, и по-немецки, и очень немного по-русски.
В России многое отличается от моей страны, от стран Европы. .Первая вещь, которая мне непривычна здесь – это кириллица. В других странах обычно видишь надписи на латинице или арабскую вязь, но здесь в основном только русские буквы. Кроме того, меня поразили русские женщины, они очень красивы, гораздо больше следят за своей внешностью, чем в других странах.
В Тюмени меня удивило отсутствие парков. Да, здесь есть парки, но не такие, как я привыкла видеть: с огромными деревьями, с тенью. Возможно, здесь люди привыкли уезжать на дачу, чтобы отдыхать и проводить время с друзьями, но мне кажется, Тюмени необходим тенистый парк, особенно летом, когда хочется укрыться от жары.
Погода также поразила мои ожидания. Когда думаешь о Сибири, кажется, что там все время снег и очень холодно. Поэтому, когда я прилетела три месяца назад в Тюмень, я была в пальто, которое мне пришлось снять. Лето оказалось фантастическим, очень теплым. В Зимбабве климат очень мягкий, здесь же погода очень часто меняется – то жарко, то холодно.
Что касается взаимоотношений с людьми, то в России люди вежливые, но не более того. В Европе в магазинах и кафе все общаются с тобой, как друзья, улыбаются, расспрашивают о делах. Это кажется немного ненастоящим. Здесь же официанты лишь спрашивают, что будете заказывать, приносят счет и т.д. Это непривычно, но я считаю, это нормально.
Из русской кухни мне очень понравились блины, здесь я впервые попробовала плов. Кроме того, я никогда не знала, что существует такое разнообразие супов! Пельмени мне где-то понравились, а где-то – нет. Видимо, это зависит от способа приготовления. Русские салаты тоже странные. Я привыкла считать, что салат – это блюдо, где много зелени и овощей. А в России салатом может быть что угодно, нарубленное мелко-мелко и смешанное с майонезом. И все же больше всего мне понравилась сметана! Это совсем не та сметана, что есть в Европе. И там ее не едят так часто. Я думаю, когда поеду назад, возьму с собой два больших контейнера!
Сейчас я планирую оставаться в России, хочу отправиться в путешествие на Байкал, Алтай. Причем я хочу увидеть эти места в разное время года, то есть остаться здесь придется еще надолго. Позднее, возможно, я бы хотела работать в Южной Америке, ведь я никогда там не была.
Эрик Лотар Ренч, Германия, менеджер по обучению и интеграции
- Я говорю на немецком, английском и испанском, понимаю русский. Я провел несколько лет в Африке, но решил работать в России. Здесь намного безопаснее в медицинском плане. В Африке вам нужна страховка на лечение от малярии, здесь же в этом нет необходимости, поскольку для лечения болезней здесь существуют известные медикаменты. Вторая причина, почему я выбрал Россию, - это люди. Мне нравятся русские. В Восточной Германии у нас были очень хорошие отношения с русскими. Мне легче общаться с русскими, чем с немцами.
Русские люди часто более образованны, нежели люди из Германии. И они намного более открыты и дружелюбны. Русские очень осмотрительны, они думают дважды перед тем, как сделать что-нибудь, они мыслят в перспективе, смотрят далеко вперед. Когда я выхожу в город и встречаюсь с людьми, большинство из них очень приветливы.
Мне кажется, Тюмени не помешало бы обустроить территорию возле реки Туры. Здесь можно было бы оборудовать пляж, построить ресторан, близко к воде, это было бы хорошее дело для всех: и для владельцев, и для посетителей. Сейчас река загрязнена, но людям нужно объяснять, что мы зависим от окружающей среды.
Я бы хотел, чтобы в России не было такого большого различия в оплате труда. Я не захотел остаться работать в Германии, потому что у нас есть менеджеры, которые зарабатывают гораздо больше, чем другие люди, которые так же выполняют свою работу. Понятно, что невозможно совсем убрать эту дифференциацию в зарплатах, но нужно ее хотя бы минимизировать. Ведь каждый имеет право жить, каждый имеет право наслаждаться ей, поскольку каждый рождается на свет ребенком, а не менеджером.