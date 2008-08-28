Иностранцы в Тюмени

- Меня пригласили преподавать английский язык в Тюмени для русских граждан. Мои студенты – это как люди из иностранных компаний, так и люди, которые хотят изучить язык для себя, для будущей работы. До России я была в различных странах и преподавала 10 лет, в том числе и российским гражданам. Поэтому никаких особенных ожиданий от людей у меня не было. Другое дело – город. Я была в России в 1990 году, 18 лет назад. Мне очень понравилось в Москве и Санкт-Петербурге, но мне было интересно посмотреть другие города, и я подала заявку на вакансии в Нижневартовске и Тюмени. Я ожидала, что Тюмень будет больше похожа на Нижневартовск, то есть будет гораздо меньше по размеру и с более рельефной поверхностью. Я немного скучаю по горам, потому что в Колорадо я часто ездила отдыхать на возвышенности.