Тюменские охотники снова достанут ружья

С этого времени и до отлета птиц охотиться можно на болотную и полевую дичь, за исключением редких видов. Об этом корреспонденту Nashgorod.ru рассказал начальник управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области Александр Матченко.