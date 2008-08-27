Тюменские охотники снова достанут ружья

С этого времени и до отлета птиц охотиться можно на болотную и полевую дичь, за исключением редких видов. Об этом корреспонденту Nashgorod.ru рассказал начальник управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области Александр Матченко.
Охотникам разрешается отстреливать не более пяти водоплавающих в день (в том числе один из них гусь), а также не более пяти особей болотной или полевой дичи.
Охота на боровую дичь откроется 20-го сентября. Тогда тюменским охотникам можно будет отстреливать глухарей, тетеревов и белых куропаток. Однако до этого всем необходимо будет приобрести лицензию. Всем, кто превысит установленные нормы или же отправится в охотничьи угодья без соответствующих документов, грозит штраф.