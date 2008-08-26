При покупке Audi A6 тюменцы могут сэкономить 80 тысяч рублей

Почувствуйте силу легендарной технологии quattro®: улучшенная управляемость и высокая динамика в любых дорожных условиях. Постоянный полный привод quattro® известен уже более 25 лет. quattro® непрерывно перераспределяет крутящий момент между всеми четырьмя колесами с учетом необходимости, обеспечивает высокий уровень активной безопасности, надежное сцепление колес с дорогой практически на любом покрытии и идеальный прямолинейный ход даже при боковом ветре. По части безопасности quattro® намного превосходит подключаемые полные приводы.