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При покупке Audi A6 тюменцы могут сэкономить 80 тысяч рублей

26 августа 2008, 12:13
Ауди Центр Тюмень подготовил уникальное предложение для своих клиентов на автомобили Audi A6. С 25 августа 2008 года купив автомобиль Audi A6 с постоянным полным приводом quattro Вы экономите до 84 000 рублей.
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Тюмень

Ауди Центр Тюмень подготовил уникальное предложение для своих клиентов на автомобили Audi A6. С 25 августа 2008 года купив автомобиль Audi A6 с постоянным полным приводом quattro, каждый тюменец сможет сэкономить до 84 000 рублей.

Почувствуйте силу легендарной технологии quattro®: улучшенная управляемость и высокая динамика в любых дорожных условиях. Постоянный полный привод quattro® известен уже более 25 лет. quattro® непрерывно перераспределяет крутящий момент между всеми четырьмя колесами с учетом необходимости, обеспечивает высокий уровень активной безопасности, надежное сцепление колес с дорогой практически на любом покрытии и идеальный прямолинейный ход даже при боковом ветре. По части безопасности quattro® намного превосходит подключаемые полные приводы.

Количество автомобилей ограничено. Акция распространяется только на автомобили A6 с полным приводом quattro®, произведенные в 2008 году. Выгода для клиента: 84.000 руб. (стоимость полного привода quattro®). Акция не распространяется на модель RS6! Количество автомобилей ограничено.

За более подробной информацией обращайтесь по телефону: (3452) 42-96-77, или по адресу: Пермякова, 94. В будни: с 9-00 до 21-00, в выходные: с 10-00 до 18-00.

#Новости#Audi#Тюмень#Транспорт#Ксения#Общество
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