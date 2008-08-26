При покупке Audi A6 тюменцы могут сэкономить 80 тысяч рублей

Ауди Центр Тюмень подготовил уникальное предложение для своих клиентов на автомобили Audi A6. С 25 августа 2008 года купив автомобиль Audi A6 с постоянным полным приводом quattro, каждый тюменец сможет сэкономить до 84 000 рублей.
Почувствуйте силу легендарной технологии quattro®: улучшенная управляемость и высокая динамика в любых дорожных условиях. Постоянный полный привод quattro® известен уже более 25 лет. quattro® непрерывно перераспределяет крутящий момент между всеми четырьмя колесами с учетом необходимости, обеспечивает высокий уровень активной безопасности, надежное сцепление колес с дорогой практически на любом покрытии и идеальный прямолинейный ход даже при боковом ветре. По части безопасности quattro® намного превосходит подключаемые полные приводы.
Количество автомобилей ограничено. Акция распространяется только на автомобили A6 с полным приводом quattro®, произведенные в 2008 году. Выгода для клиента: 84.000 руб. (стоимость полного привода quattro®). Акция не распространяется на модель RS6! Количество автомобилей ограничено.
За более подробной информацией обращайтесь по телефону: (3452) 42-96-77, или по адресу: Пермякова, 94. В будни: с 9-00 до 21-00, в выходные: с 10-00 до 18-00.